Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы

Фото: КазАвтоЖол

На выезде из Алматы, у ЖК "Асыл Арман", открыли движение по эстакаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Завершены основные виды дорожных работ. Обеспечен беспрепятственный выезд жителей жилого комплекса в сторону Алматы и на республиканскую автодорогу "Алматы-Бишкек" по транспортной развязке по типу “труба”.

Для обеспечения безопасности движения установлены необходимые дорожные знаки и нанесена разметка.

Объект планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года после завершения остаточных видов работ.

Подрядной организацией работы по обеспечению движения завершены в течение года с момента подписания договора.