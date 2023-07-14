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  • Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы
КазАвтоЖол Сегодня, 18:27
93
Сегодня, 18:27
93
Фото: КазАвтоЖол

Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы

На выезде из Алматы, у ЖК "Асыл Арман", открыли движение по эстакаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Завершены основные виды дорожных работ. Обеспечен беспрепятственный выезд жителей жилого комплекса в сторону Алматы и на республиканскую автодорогу "Алматы-Бишкек" по транспортной развязке по типу “труба”.

Для обеспечения безопасности движения установлены необходимые дорожные знаки и нанесена разметка.

Объект планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года после завершения остаточных видов работ.

Подрядной организацией работы по обеспечению движения завершены в течение года с момента подписания договора.

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Сегодня, 18:27
93
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