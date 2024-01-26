Две молодёжные группировки задержали в Шымкенте и Павлодаре

В Шымкенте и Павлодаре группы молодых людей занимались вымогательством, грабежом, мошенничеством и незаконным лишением свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что 23 января полицейские задержали пятерых павлодарцев в возрасте от 18 до 23 лет.

"Подозреваемые лица под влиянием криминальной идеологии находили своих сверстников в учебных заведениях и общежитиях, а также в торгово-развлекательных центрах, где путем угроз и применения силы заставляли оформлять кредиты посредством онлайн-приложений, затем отбирали деньги и товары. Им вменяется совершение вымогательств, грабежей и мошенничеств. Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В Шымкенте задержали шестерых людей в возрасте до 24 лет.

"Фигуранты, представляясь сотрудниками полиции, путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали денежные средства в крупном размере. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", – отметил Куандык Алпыс.

Также сообщается, что по указанным фактам проводится досудебное расследование следственными подразделениями департаментов полиции Шымкента и Павлодарской области.

Отмечается, что задержанным молодым людям грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.