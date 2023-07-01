Два перекрестка и участок дороги закрыли на ремонт в Астане

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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту на пересечении улиц Ш.Валиханова и Кенесары, а также улиц Мангилик Ел и Хусейн бен Талал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 21:00 часов 1 июля до 09:00 часов 2 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Ш.Валиханова и Кенесары.

Кроме того, с 30 июня по 2 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Мангилик Ел и Хусейн бен Талал.

Также средний ремонт дороги начали на местном проезде по проспекту Туран от проспекта Бухар Жырау до улицы Орынбор. В связи с этим с 1 по 3 июля полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителям и гостям столицы рекомендуют необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.