Два метра льда: Посёлок затопило в пригороде Риддера

Катастрофой называют жители пригорода Риддера свое положение. На их дома обрушилась шуга – это вода и много льда. Пострадавшими официально считаются 28 участков. Ущерб оценивается миллионами тенге. Чиновники во всем винят тёплую зиму. Горожане уверены, винить можно и нужно только самих чиновников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП произошло в посёлке Громотушинский. Когда-то он был дачным кооперативом. Но со временем люди стали селиться тут круглый год. Все привыкли, что погода в здешних местах капризная. А ещё местная ГЭС то и дело сбрасывает лишнюю воду. Но раньше топило лишь поселковую дорогу. А теперь вода зашла в дома.

Один из домов первым принял на себя удар и не дал шуге уйти на другие участки. Дальше лилась в основном вода. Здесь же собралось примерно два метра массы. Первый этаж скрыт почти полностью.

По предварительным подсчётам владельца, ему предстоит убирать примерно шесть тысяч кубометров льда.

Антон Троеглазов давно мечтал о собственном доме. Планировал тут жить постоянно, но к зиме не успел доделать ремонт. Когда шуга хлынула на участок, семья не на шутку испугалась. Какие-то вещи люди успели поднять на второй этаж, но многое пришло в негодность. Мужчина уверен: если весь лёд сейчас не убрать, такой слой не растает даже летом.

Свой ущерб Антон оценивает примерно в восемь миллионов тенге.

"Всё пропало. Здесь много материалов для строительства было... Планировалось в весенний период строительство продолжать. Всё, ничего этого нет. Всё смыло. Это наёмный трактор. За собственные деньги нанимаем технику, потому что никто нам не помогает... Никто не проникся нашей бедой, так скажем. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", - сказал Антон Троеглазов.

Люди также жалуются, что шуга смыла плодородный слой земли, и в этом году они точно останутся без урожая. Многие дома – во льду. Восстановлению не подлежат мебель и техника.

"Я считаю, что там всё уже пришло в негодность. Потому что полтора метра вода шла в течение месяца через мою дачу. Чистая вода, без всякой шуги, без ничего. И на погоду тут грешить не надо. Это виновато руководство ЛенГЭС, скорее всего. И с кого теперь получать возмещение имущественное, я тоже не знаю", - сказал один из пострадавших Вениамин Халдеев.

Руководитель ГЭС вину предприятия признаёт. Но находит и оправдания. Мол, погода этой зимой слишком часто меняется – то тепло, то холодно. А, кроме местного канала, сбрасывать шугу просто некуда.

"Продолжаем эксплуатировать то, что есть. Конечно, подумаем, какие-то, может, будут предложения, идеи. Если что-то найдём более стоящее, будем внедрять. Ну и соответственно, будем принимать меры, оказывать помощь тем пострадавшим, у кого какой будет ущерб на основании сделанной, на выводах сделанной комиссии", - отметил и. о. директора ТОО "Компания ЛК ГЭС" Дмитрий Бояринов.

Жители, конечно, покажут комиссии всё, что разрушила шуга. Вот только считают, что с этим давно пора что-то делать. Например, модернизировать инженерную систему на ГЭС, чтобы подобных сбросов просто не было.