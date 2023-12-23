Два человека погибли в жутком ДТП с КамАЗом в Костанайской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlau.kz

В ДП Костанайской области сообшили, что 23 декабря около 9 часов на 2097 километре автодороги "Алматы- Костанай-Екатеринбург", около посёлка Станционный, 72-летний водитель, управляя автомобилем Ssang Yong Musso совершил столкновение с КамАЗом с прицепом. Грузовик стоял на обочине в неисправном состоянии.

"От удара Ssang Yong развернуло, после чего в него въехал автомобиль Лада Granta. В результате столкновения, водитель и пассажир Ssang Yonga скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё трое пассажиров этого же автомобиля доставлены в медицинское учреждение. Также травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Granta. По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — гворится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соотвествующие экспертизы.