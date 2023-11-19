Два автомобиля сгорели при столкновении на трассе Алматы — Коргас

ДТП произошло 18 ноября с участием двух Audi близ Жаркента. В больницу с места дорожной аварии доставили пятерых человек, одного из них после медобследования госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал МВД РК, автомобили столкнулись на 336 км трассы Алматы — Коргас.

"По предварительной версии у одной из машин произошло разгерметизация колеса. В итоге водитель потерял рулевое управление и допустил столкновение с другим авто, что впоследствии спровоцировало возгорание обеих иномарок. Огонь ликвидирован сотрудниками противопожарной службы, вызванными к месту ДТП", — говорится в сообщении.

Отмечается, полиция тщательно выясняет все обстоятельства ДТП.