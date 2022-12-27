Дождь прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"Западные регионы РК будут под влиянием ложбины циклона, смещающегося с северо-запада, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. На северо-западе, севере, в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдёт снег, на юге – дождь и снег", - говорится в сообщении.