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hakkon.club Сегодня, 21:15
85
Сегодня, 21:15
85
Фото: hakkon.club

Дождь прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"Западные регионы РК будут под влиянием ложбины циклона, смещающегося с северо-запада, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. На северо-западе, севере, в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдёт снег, на юге – дождь и снег", - говорится в сообщении. 

Лишь на юго-востоке и востоке страны погода будет без осадков. 

На западе, севере, юге республики ожидается туман, на западе, юге – гололёд, западе, юго-востоке, востоке РК - усиление ветра.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:15
85
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