Дорожники предотвратили размыв двух локальных участков республиканской трассы

Фото: t.me/qazavtojol

В результате проведённых работ по отводу талых вод предотвращена угроза размыва двух локальных участков республиканской автодороги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в в пресс-службе "КазАвтоЖол", речь идёт о 139 и 142 километрах трассы "Алматы – Кокпек – Коктал - Хоргос".

"Дорожники произвели работы по отсыпке вал вдоль республиканской трассы и остановили перелив талых вод. Талая вода проходит под малым мостов.Талые воды образовались в связи с повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием в предгорной местности", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечено, что ситуация стабильная. На участках работает спецтехника, установлены необходимые дорожные знаки. Каких-либо ограничений дорожного движения нет. Вопрос на особом контроле Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол".