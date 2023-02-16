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183Фото: pixabay.com
Дороги перекрыли из-за снегопада в южных областях Казахстана
Ухудшение погоды стало причиной перекрытия нескольких участков дорог в Туркестанской и Жамбылской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
"В связи с обильным снегопадом и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках трассы "Алматы - Ташкент - Термез" от села Айша-Биби до границы Туркестанской области и от границы Жамбылской области до поселка Машат", - сообщили в компании.
На республиканской сети дорог работает 540 единиц спецтехники и 1 050 специалистов.
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