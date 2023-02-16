Дороги перекрыли из-за снегопада в южных областях Казахстана

Ухудшение погоды стало причиной перекрытия нескольких участков дорог в Туркестанской и Жамбылской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

"В связи с обильным снегопадом и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках трассы "Алматы - Ташкент - Термез" от села Айша-Биби до границы Туркестанской области и от границы Жамбылской области до поселка Машат", - сообщили в компании.