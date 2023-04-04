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advgazeta.ru Сегодня, 08:52
224
Сегодня, 08:52
224
Фото: advgazeta.ru

Должностные лица осуждены за взятки в Кокшетау

В Кокшетау за получение взятки осудили сотрудников правоохранительных органов и подразделений гражданской защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Так, суд признал виновным бывшего заместителя начальника Управления полиции города в подстрекательстве и незаконном получении от предпринимателя почти 50 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. Он получил 8,5 лет лишения свободы и пожизненно лишился права занимать должности на госслужбе.

Кроме того, оглашён приговор в отношении двух сотрудников Управления по ЧС Кокшетау за получение взятки от бизнесмена в размере 200 тысяч тенге.

Суд назначил им штраф в 3 миллиона тенге. 

"Они были признаны виновными за получение незаконного материального вознаграждения от предпринимателя за непривлечение к административной ответственности по нарушениям требований пожарной безопасности. Приговор не вступил в законную силу. Также хотел добавить, что данные лица пожизненно лишены права занимать должности в госструктурах", - сообщил Айдос Жакиялинзам. руководителя Департамента по противодействию коррупции.

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Сегодня, 08:52
224
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