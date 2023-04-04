Должностные лица осуждены за взятки в Кокшетау

Фото: advgazeta.ru

В Кокшетау за получение взятки осудили сотрудников правоохранительных органов и подразделений гражданской защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Так, суд признал виновным бывшего заместителя начальника Управления полиции города в подстрекательстве и незаконном получении от предпринимателя почти 50 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. Он получил 8,5 лет лишения свободы и пожизненно лишился права занимать должности на госслужбе.

Кроме того, оглашён приговор в отношении двух сотрудников Управления по ЧС Кокшетау за получение взятки от бизнесмена в размере 200 тысяч тенге.

Суд назначил им штраф в 3 миллиона тенге.