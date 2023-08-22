Доллар подрос по отношению к тенге на торгах KASE
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
121Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились торги иностранными валютами. Доллар немного подрос, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара на 15:30 часов 22 августа составил 453,13 (+0,73) тенге. В обменных пунктах доллары в среднем принимают по 453,15 тенге, продают по 455,81 тенге.
Нацбанк также установил курс евро в 493,05 тенге, рубля – в 4,8 тенге.
В обменных пунктах евро принимают в среднем по 494,44 тенге, рубли – по 4,79 тенге. Продают евро по 497,52 тенге, рубли – по 4,95 тенге.
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