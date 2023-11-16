Долгожданный малыш: в Атырауской области поздравили родителей 20-миллионного жителя Казахстана

Один из 20-миллионных жителей Казахстана родился в Атырауской области. Имя первенца в семье Жумагазиевых – Мухаммад, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Серик Шапкенов побывал в городском родильном доме, поздравил семью со значимым событием и вручил им свидетельство о рождении о ребёнка.

"Нет сомнений в том, что в сегодняшнем знаменательном событии для всей страны кроется способность государства преодолевать новые экономические и инфраструктурные вызовы и создавать благоприятные условия для развития нового поколения. Основная цель государственной семейной политики – вырастить поколение, способное противостоять всем испытаниям жизни. Сегодня население Казахстана достигло 20 миллионов человек. Это знаменательная новость! Это яркое свидетельство того, что наша страна достойно преодолела все вызовы и твёрдо шагнула в светлое будущее", – сказал Шапкенов.

Директор областного филиала АО "Отбасы банк" Нуржан Мугалимов вручил семье Жумагазиевых сертификат на два миллиона тенге. Эта сумма будет размещена на депозите для будущих нужд ребёнка и может быть использована на образование или жильё для Мухаммада.

Мухаммад Косай появился на свет 14 ноября. Рост ребёнка – 54 сантиметра, вес – 3 660 граммов. Отец – Берик Жумагазиев, мать – Айдана Оразымбетова.

Счастливый отец выразил признательность за оказанное им внимание.

"Утром я прочитал в социальных сетях новость о том, что родился 20-миллионный гражданин страны. Про себя подумал, что и мой сын в их числе. В этот момент мне позвонила жена и сообщила радостную весть. Нашего малыша мы ждали четыре года. Он принёс радость не только нашей семье, но и всей стране. Я мечтаю, чтобы в будущем мой сын стал настоящим патриотом своей родины и верно служил своей стране и народу", – отметил Берик Жумагазиев.

В Атырауской области с начала года на свет появились порядка 14 тысяч малышей.