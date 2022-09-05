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pixabay.com Сегодня, 20:32
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Фото: pixabay.com

Добычу нефти снизят в октябре в Казахстане

Установлен уровень добычи нефти для Казахстана на октябрь. В Минэнерго подвели итоги 44-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 32-й министерской встречи ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятия прошли в формате видеоконференции. Казахстан на них представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

"На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по Соглашению. По итогам заседания принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0.1 миллиона баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

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#нефть #добыча #минэнерго #ОПЕК
Сегодня, 20:32
93
Журналист

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