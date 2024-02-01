Добросовестные иностранные СМИ обязательно получат аккредитацию в Казахстане - политолог

Известный казахстанский политолог, китаевед Адиль Каукенов высказал своё мнение относительно получения зарубежными СМИ аккредитации для работы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Адиль Каукенов на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что в западных социальных медиа, как, например, Facebook, есть очень жесткие ограничения для представителей незападной точки зрения.

"Если обращали внимание, то на китайских блогерах, имеющих хоть какую-то популярность, есть значок "поддерживается китайским государством", - отметил он.

Каукенов отметил, что это касается всех китайских блогеров, вне зависимости от того, пишут ли они о туризме, едят ли перед экраном или постят кошечек и смешные картинки.

"Объясняются такие "драконовские" неравноправные правила защитой информационного пространства. То есть, когда крупные западные агентства натурально хейтят Китай по всем аспектам, это "свобода слова". Когда китайский блогер рассказывает, что он будет есть на ужин, то тут надо срочно поставить пометку, что это может быть пропаганда государства", - отметил политолог.

Он напомнил, что в Казахстане разгорелся скандал, связанный с аккредитацией американской "Радио Свобода" (Радио Азаттык).

"Не знаю, чем закончится дело, но однозначно то, что Министерство иностранных дел, отвечающее за аккредитацию иностранных СМИ, хорошо знает и четко соблюдает правила привлечения зарубежных изданий. Зарубежные СМИ привлекаются в Казахстан не для того, чтобы критиковать все, что происходит в казахстанском обществе, а для возможности знакомить иностранную аудиторию с казахстанской жизнью. И любое иностранное СМИ должно это ясно понимать. Тем более у нас нет таких же пометок для иностранцев, как это делает Facebook. Также у нас не требуют на высшем уровне запрещать иностранные соцсети, как например Трамп хотел запретить TikTok в США", - отметил он.

Китаевед подчеркнул, что защита информационного пространства — это весьма серьезная тема, которая хорошо видна в кризисные ситуации.