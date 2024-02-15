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  • BAIGENEWS

До 92 выросло количество закрытых дорог в Казахстане

Сегодня, 22:04
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: pxhere.com

92 участка республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане. Ограничения введены в 16 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай закрыты три участка протяжённостью 323 километра. 

В Акмолинской области - сразу 27 участков (2 201 километр).

Актюбинская область - 4 участка (694 километра).

Алматинская область - участок длиной 84 километра.

Атырауская область - участок в девять километров.

ВКО - три участка (280 километров).

Жамбылская область - участок протяжённостью 450 километров.

Область Жетысу - участок в 100 километров.

ЗКО - один участок (133 километра).

Карагандинская область - восемь участков (1 118 километров).

Костанайская область - 11 участков (1 591 километр).

Кызылординская область - участок протяжённостью 815 километров.

СКО - 15 участков (1 924 километров).

Туркестанская область - два участка (283 километра).

Улытауская область - три участка (543 километра).

На республиканских трассах заняты 670 единиц техники и 1 479 рабочих. 

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