До 92 выросло количество закрытых дорог в Казахстане
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92 участка республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане. Ограничения введены в 16 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.
В области Абай закрыты три участка протяжённостью 323 километра.
В Акмолинской области - сразу 27 участков (2 201 километр).
Актюбинская область - 4 участка (694 километра).
Алматинская область - участок длиной 84 километра.
Атырауская область - участок в девять километров.
ВКО - три участка (280 километров).
Жамбылская область - участок протяжённостью 450 километров.
Область Жетысу - участок в 100 километров.
ЗКО - один участок (133 километра).
Карагандинская область - восемь участков (1 118 километров).
Костанайская область - 11 участков (1 591 километр).
Кызылординская область - участок протяжённостью 815 километров.
СКО - 15 участков (1 924 километров).
Туркестанская область - два участка (283 километра).
Улытауская область - три участка (543 километра).
На республиканских трассах заняты 670 единиц техники и 1 479 рабочих.
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