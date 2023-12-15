До 4 млн тонн нефти планируют добывать на месторождении Каламкас-море и Хазар

Проект "Каламкас – Тенгиз, Хазар и Ауэзов" поспособствует появлению новых рабочих мест в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области.

В Актау прошла встреча главы региона Нурлана Ногаева с руководящим составом компании Kalamkas-Khazar Operating, ответственной за освоение месторождений Каламкас – Тенгиз, Хазар и Ауэзов.

Первый заместитель генерального директора ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" Андрей Решетнев сообщил, что завершено предварительное базовое проектирование месторождения Каламкас-море и Хазар.

По его словам, планируется начать строительство морской платформы в конце 2024 года и добыча будет составлять 4 млн тонн нефти в год.

"Мы ожидаем создание двух тысяч рабочих мест на пике строительства, а когда строительство будет завершено, на постоянной основе будет работать до 300 человек. Наша цель - завершить проект к концу второго квартала 2028 года или к началу первого квартала 2029 года. Мы также планируем обучать молодых специалистов которые будут работать на месторождении", - отметил Андрей Решетнев.

В рамках проекта по освоению месторождений Каламкас – Тенгиз, Хазар и Ауэзов планируется привлечение прямых инвестиций в размере 6 миллиардов долларов. Российская нефтяная компания "Лукойл" выступает иностранным стратегическим партнером в этом проекте.

Нурлан Ногаев выразил важность данного проекта, подчеркнув его ключевую роль в развитии региона.

"Данный проект играет ключевую роль, и я призываю к ответственному отношению к нему. Прошу предпринять все необходимые шаги для улучшения будущих отношений, включая соблюдение экологического законодательства, развитие тесных рабочих связей и заботу о производственной безопасности", - подчеркнул Нурлан Ногаев.