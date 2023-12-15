Для построения Справедливого Казахстана нужна не только работа власти, но и поддержка общества - эксперт

"Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займём в стремительно меняющемся мире. Одним словом, надо смотреть только вперёд", - заявил президент, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз". В следующем году исполняется пять лет с момента, как Касым-Жомарт Токаев пришёл к власти, отметил политолог Казбек Майгельдинов. По мнению эксперта, за эти годы глава государства поставил несколько ключевых для себя задач, которые уже реализовались в полной мере. Какие именно, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

"Сегодня мы наблюдаем конкретные шаги, результаты этих действий. В первую очередь, это политические реформы. За 30 лет в политической системе страны сложилась суперпрезидентская власть, которая в итоге привела к множеству негативных последствий, как, в целом, в госаппарате, так и, в частности, при распределении полномочий между ветвями власти. Первая задача, которая ставилась в рамках пакета политических реформ - наладить мост, связь с гражданским обществом, общественностью, народом. К сожалению, вертикальная власть привела к тому, что власть оставалась на одной стороне, народ - на другой стороне реки. Отсутствие или, можно сказать, не на должном уровне существующая связь между властью и народом привела трагическим последствиям, которые мы наблюдали в начале января 2022 года. Поэтому было важным создание Национального совета общественного доверия. Именно вопрос доверия ставился на пьедестал связи между народом и властью. В рамках НСОДа претворены в жизнь пять пакетов политических реформ", - отметил политолог.

В результате, по словам члена Национального курултая при президенте РК, мы наблюдаем переход к более демократическим правилам игры. Мы видим их в парламенте восьмого созыва, судебной системе. Можно отметить конституционное закрепление такого института как Конституционный суд, развитие и децентрализацию местного самоуправления, то есть прямые выборы акимов сёл, акимов районов и городов областного значения, прошедшие в нынешнем году в пилотном режиме. Всё это реальные результаты политических реформ, начатых в 2019 году.

"Кроме того, мы должны понимать, что период пандемии, и как мы вышли из этого кризиса, катаклизмы техногенного и технического характера, то, что произошло в начале 19-го года в Арыси, взрыв склада боеприпасов, в дальнейшем пожары, происходившие в Костанайской области, самый трагичный в Абайской области - это всё говорит о том, что за 30 лет, к сожалению, та власть, которая была, занималась обогащением, но не вопросами модернизации не только политической системы, но и социально значимых объектов, тепло-, энергосетей. Можно в пример ставить то, что все теплоэлектростанции, существующие на территории Казахстана, построены в 30-40 года двадцатого столетия. Аварии, которые мы сейчас видим - результат халатного отношения той власти. В результате мы видим огромный пласт работ, который необходимо в срочном порядке реализовывать", - считает эксперт.

За минувшие годы произошли важные изменения и в законодательстве страны, отметил Казбек Майгельдинов.

"Можно вспомнить снижение порога для прохода в мажилис для политических партий. В результате произошло создание двух новых политических партий. Это даёт новый задел для развития плюрализма, многообразия мнений в политической жизни страны. Кроме того, ограничение срока президента на семь лет. Глава государства свои полномочия отдаёт законодательной власти, местному самоуправлению для того, чтобы у нас была горизонтальная система развития политической системы, когда ответственность не перекладывается только на президента, её должны брать областные акиматы, министерства, то есть исполнительная власть. Чёткие изменения в законодательстве: Закон "О выборах", Закон "О политических партиях", если не только о политике говорить, Закон "Об онлайн-платформах" - всё делается как ответ угрозам, которые существуют сегодня. Информационное общество, информационная безопасность сейчас выходят на первый план, и в этом плане у нас идёт разработка и принятие законов, отвечающих требованиям времени. Пересмотр, например, Экологического кодекса, Водного кодекса. Мир сейчас стоит на этапе водного кризиса, особенно центральноазиатский регион, энергетического кризиса", - пояснил политолог.

Кропотливая работа депутатов, профильных министерств по конкретным поручениям президента ведётся для того, чтобы работать не с последствиями, а с предпосылками, считает эксперт. Всё делается для того, чтобы не дойти до кризисной черты.

"Концепция "Слышащего государства", обратной связи между населением и властью необходима для того, чтобы больше вовлекать граждан в управление страной. Создание общественных советов, новый Закон "Об общественных советах", создание Кенесов при аулах, Национального курултая при президенте - это всё для того, чтобы повысить политическую культуру, политическую активность граждан. И только таким образом мы можем построить реально открытое гражданское общество. В этом направлении одним из краеугольных камней является реализация конституционных прав граждан. В первую очередь, это выбор. Сейчас в бюллетенях появилась новая графа "Против всех", то есть должны учитываться все мнения, плюрализм мнений должен быть абсолютен. Кроме того, граждане должны не только участвовать в выборах, но и самовыдвигаться. Прошедшие в этом году выборы по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе, позволили гражданам участвовать уже в самих выборах, как депутатов мажилиса и маслихатов, так и в выборах акимов аулов, районов, городов областного значения. На сегодня ставится задача, что они должны избираться населением того или иного района города. Соответственно, растёт вовлечённость граждан, с другой стороны ответственность, как электората, так и избранного депутата, либо акима, ответственность перед своим электоратом, ответственность электората за свой выбор", - сказал Майгельдинов.

Член национального курултая при президенте РК считает, что если активная часть населения Казахстана будет действительно высокообразованна и будет иметь высокую политическую культуру, это благоприятно отразится на всех сферах жизни.

"Сегодня мы наблюдаем важный переходный период, когда база законодательная, политическая уже сделана. Это референдум по конституционным реформам, внеочередные выборы президента. До 2029 года необходимо на этой базе реализовывать действия по улучшению качества жизни граждан Казахстана. В первую очередь, это социально-экономическая политика. Даже в нынешнем году президент в своём Послании обозначил новую экономическую политику. Она призвана для того, чтобы на основании всех изменений политики, чётко реформировать экономический блок страны для того, чтобы благосостояние казахстанцев росло. В уходящем году мы видим, что в экономическом плане, например, был подписан закон, связанный с банкротством граждан. Это очень большой толчок для того, чтобы снизить нагрузку на казахстанцев, которые не могут быть платёжеспособными и, соответственно, выходить из этого состояния. Также впервые за 30 лет принят закон "Национальный фонд - детям", 50 процентов инвестдохода начисляются каждой семье, где имеется ребёнок до 18 лет. Я думаю, это очень мощный толчок, плацдарм для будущего поколения. Считаю, что такие важные действия со стороны власти призваны для того, чтобы показать, каким образом государство может действительно заботиться о своих гражданах, и как граждане, в целом, должны реагировать на это. Потому что президент ещё раз обозначил, что у нас в стране должно быть верховенство порядка и закона. То есть законопослушный гражданин - это залог того, что государство себя может отгородить от таких негативных тенденций как коррупция, теневая экономика и другие факторы, которые влияют на то, чтобы развитие республики в каких-то сферах не имело негативный фон", - заявил политолог.

По мнению эксперта, для того, чтобы все инициативы реализовались и прижились, мало работы президента, власти, в целом, госаппарата, нужны ещё и понимание, содействие и поддержка со стороны общества.