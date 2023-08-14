Дисциплина как в армии: хореограф из Петропавловска создает танцевальную "империю"

Образцовый ансамбль танца "Арабеск" из Петропавловска в этом году отпраздновал свое 20-летие. 2023 год в хрониках коллектива оставит особый след. Артисты дали два юбилейных концерта, собрав полные залы. А после забрали все лучшие денежные призы на трех конкурсах в Астане, Алматы и Бурабае. Петропавловский ансамбль танца на каждом фестивале не дает шанса соперникам и стремительно набирает обороты. В чем секрет "Арабеска" корреспонденту BaigeNews.kz рассказала его основатель Татьяна Кравченко.

- Татьяна, на каждом танцевальном конкурсе Ваш коллектив демонстрирует потрясающие результаты. Стабильно первые, неизменно лучшие. Но это сегодня. Расскажите, с чего начиналась история ансамбля?

- Ансамбль был образован на базе городского детско-юношеского центра внешкольной работы 10 мая 2003 года. Началась история нашего коллектива в стенах школы №12, которая находится в отдаленном микрорайоне Петропавловска. В то время я, 16-летняя, влюбленная в танцы, школьница училась в хореографической школе. У меня была мечта... Смотрела по телевизору выступления шоу-балета Аллы Духовой "Тодес" и хотелось работать в таком стиле и масштабе, исполнять современную, мощную, динамичную хореографию. Дарить зрителю энергию. Моя мама работала учителем в школе №12 и привлекала меня на разные мероприятия. Как-то предложили поставить номер с учениками и это стало отправной точкой. Тогда мне предложили вести школьный хореографический кружок. Назывались мы "Ак ку". А в этом году мы праздновали юбилей – 20 лет. Дали два больших концерта при полном аншлаге в концертном зале областной филармонии. В 2019 году мы получили звание образцового ансамбля танца, а в ноябре прошлого - подтвердили его.

- Когда перешли на новую ступень и перестали быть просто кружком?

- Переломный момент произошел 10 лет назад. Тогда мы дали свой первый юбилейный концерт в городском доме культуры. Это было спонтанное желание. С того времени коллектив носит имя "Арабеск". Тогда участниками были только учащиеся 12-й школы. Я предложила детям дать сольный концерт. Испуганные глаза смотрели на меня, а голоса отвечали "да".

Нам было страшно выйти из отдаленного района города. Конечно, мы как танцевальный кружок на тот момент уже участвовали в местных конкурсах. Каждый год готовились. Но областной ежегодный конкурс был для нас потолком. О том, что через пару лет мы уже будем покорять конкурсы совсем другого уровня и подумать не могли. Это казалось несбыточной мечтой. А тут целый сольный концерт…

Тогда даже пошив костюмов лежал на мне. Зарплату, которую я получала, тратила на ткань. Работала на идею. Моя мечта была, чтобы дети танцевали, а я могла реализовываться как хореограф. Больше хотелось быть не артистом, а создателем чего-то нового.

И после первого сольного концерта из отдаленного микрорайона мы перебрались в центр города. У моей знакомой был ансамбль, который она хотела передать в надежные руки. Там занималось около 40 человек. У меня на тот момент было 20. Я решилась предложить двум девочкам из на тот момент взрослого состава, вести группы. Мы их разделили, и так начался новая история "Арабеска".

- Сколько воспитанников ансамбль насчитывает сегодня и ведете ли Вы суровый отбор претендентов?

- На юбилейном концерте в мае на сцене выступало 350 детей. Сегодня это самый большой ансамбль в СКО. Возрастной ценз от 4 до 21 года. В этом году для меня была большая потеря: половина взрослого состава, который работал 10 лет, покинула коллектив. Кто-то поступает в вузы, кто-то начинает семейную жизнь…. Но на смену идет новое, сильное поколение. Поэтому мы уверены, что все будет хорошо.

Сейчас у нас действует 13 групп. Будет еще больше. Желающих вступить в наши ряды много. Часто отказываем… Имя уже работает на нас, поэтому места занимают быстро.

Что касается отбора, то в старшие группы - да. От 13 лет детей берем крайне редко. Если они соответствуют заявленным требованиям. Это отличная спортивная подготовка, растяжка, гибкость, акробатика. Малышей берем всех. Конечно те, кто чувствует, что не готов, кому сложно соответствовать и успевать за темпом, не выдерживают и уходят.

Со мной работают два педагога и обе они мои ученицы. Они со мной с основания ансамбля. Пришли в кружок в 9 и 10 лет. Сейчас им по 20 и 30. И историю ансамбля мы пишем вместе.

- Даете перспективу профессионального роста своим воспитанникам?

- В последние годы смело говорю, что "да". Несколько воспитанников взрослого состава сейчас учатся в колледже искусств и в челябинском институте культуры. Некоторые уже начинают преподавать, работать. Дети видят свое будущее в танцах.

Конечно, родители приводят своих чад, чтобы занять время ребенка, развить определённые таланты, умение коммуницировать. Но мы в своем ансамбле не просто танцуем. Здесь психология, дисциплина, работа в команде. Мы большая дружная семья, что родители, что дети. Смотрю на наш коллектив и думаю, что все не зря. Ведь все, о чем я мечтала все эти годы – воплотилось. Родители готовы отложить все свои дела, в ущерб себе и своей жизни, чтобы поехать с нами на конкурсы. Везут с собой семью.

- Долгим упорным трудом заработали себе имя. Оно уже стало говорящим, узнаваемым за пределами города. Что это дает Вам?

- Что нам дает узнаваемое имя… В этом году было показательно. Участвовали в трех конкурсах в Астане, Алматы и Бурабае. И везде мы признаны лучшим коллективом. Все главные денежные призы были наши. Нам говорили, и это безумно приятно слышать, что Северный Казахстан - самый танцующий регион. Когда приезжаем на юг, нас как конкурентов воспринимают с опаской. Мы выделяемся. У нас в области талантливые коллективы. И когда ты представляешь свой регион и занимаешь победное место, то понимаешь, что еще раз доказал звание танцующего города.

Наш основной костяк – артисты с 10 лет. Там уже серьезные темы ставим в номерах. А малыши, группы от 5 до 9 лет, в Алматы просто "разорвали" соперников, забрали все гран-при. И в такие моменты понимаешь, что к этому и шла все это время.

- Ваша реализованная мечта приносит финансовое удовлетворение?

- Это основной источник моего дохода. Еще 10 лет назад он был просто досугом, на который я тратила заработок с других мест работ. Но это не только тема денег. Я стремлюсь развиваться и как педагог. Мы в этом году приглашали российских хореографов на мастер-классы. И дальше хочу набирать новых ребят, чтобы поддерживать интерес детей.

Мы участвуем в конкурсах на территории Казахстана и выезжали в Россию. На следующий год планирую выехать в другие страны. Финансово это сложно, так как все затраты несем сами с родителями. Поддержки местной власти не имеем. Я привыкла сама все делать и иначе не могу. К слову, нам ничего и не предлагают, кроме как на праздничных концертах заполнять программу…

- Но представлять область для Вас большая ответственность и честь?

- Я патриотка. Это не громко сказано. Я изучала казахский язык, хотела его преподавать, участвовала в олимпиадах по госязыку. Я человек своей страны. И если спортсмен выходит на пьедестал и включается наш гимн – мурашки по телу и слезы гарантированы. Моя мама учитель истории, поэтому с детства этот патриотичный настрой был во мне. Когда мы область представляем – для меня это гордость.

- Каждое выступление "Арабеска" — это яркий, красочный номер, неотъемлемой частью которого являются костюмы. Сколько их у Вас?

- Не пересчитать. Вот увозили партию в костюмерную – там не хватает места. Ищем сейчас дополнительное помещение. Костюмов несчетное количество, потому что только в этом году у нас было 30 номеров и из них 24 новые постановки. А в каждой группе по 30–35 человек. Есть те, которые мы уже не используем, но они еще висят. Скажу так: с октября по май у нас две бригады швеи работали и практически не останавливались.

- Сложно ли работать с детьми?

- У нас в ансамбле строгая дисциплина. И многие отмечают, что наши дети несмотря на гиперактивность, гипервоспитанные. У нас перед ними абсолютный авторитет. По одному взгляду понимают. Плюс еще прививаем культуру воспитания артиста. Мы среди других коллективов визуально отличаемся. Арабеск — это армия. Даже родители говорят, что за пределами зала, дома дети другие.

- У Вас, как у артиста, хореографа есть кумир или идеал из мира танца, на который ровнялись?

- Кумиров нет. Но Алаа Духова со своей историей мотивирует. Она создала свою империю. Приехала обычной девчонкой из Латвии и из 6 человек сделала то, что сделала. И это безусловно заслуживает уважение. Алаа – человек, на которого нужно ровняться. И невольно задаешь себе вопрос: "Она смогла, а почему ты не сможешь?". Это стимулирует. Главное, чтобы была мечта. А она способна вести многих.

У наших девчонок есть амбиции и поэтому мы вместе идем к цели, чтобы "Арабеск" был везде. И это радует, ведь когда-нибудь я отойду от дел и хочется, чтобы ансамбль оказался в правильных, сильных руках.

- Коллектив из 350 человек – внушительный состав. А сколько было всего участников ансамбля за 20 лет?

- Кажется, полгорода было в наших составах. Мы молодые, амбициозные. Еще лет 10 назад, когда у меня было всего 20 артистов, я мечтала о коллективе в 200 человек. Чтобы мы собрали аншлаг, чтобы, выглянув из-за кулис, увидеть глаза каждого и не увидеть свободного места. И мы это сделали сразу после карантина. А в этом году два полных зала собрали.

Мне нравится цеплять людей, когда они плачут, смотря на сцену. Эти слезы могут пролиться только здесь. Проблем у всех достаточно и выплеснуть эмоции не всегда получается.

К примеру, мы даем тему детского дома или материнства: зритель ею озадачен, начинает проживать эмоции здесь и сейчас. Это и есть моя цель – эмоциональная отдача из зрительского зала. Вот заставила 60-летнего мужчину проронить слезу. А когда он в последний раз плакал? Или женщина сейчас поплачет, а завтра у нее инсульта не случится. Потому что эмоции она прожила здесь. Для меня важно быть понятой.

Фото: из архива коллектива "Арабеск"