Директором представительства "АстраЗенека" в Казахстане назначена Мария Шипулева

Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" объявила Марию Шипулеву директором представительства в Казахстане с 21 июня 2023 года.

Мария обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в таких международных фармацевтических компаниях, как "АстраЗенека", "Новартис" и "ГлаксоСмитКлайн" (GSK). Имеет 9-летний опыт работы в "АстраЗенека" на позициях с возрастающей степенью ответственности в России и на глобальном уровне в Великобритании.

Мария получила степень бакалавра в области биохимии и молекулярной медицины в Университете Эссекса (University of Essex), Великобритания, и степень магистра наук в области Управления развитием и социальной антропологии Лондонской школы Экономики и политических наук (London School of Economics and Political Sciences), Великобритания.

В должности директора "АстраЗенека" Казахстан Мария будет заниматься развитием основных направлений бизнеса - онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные, аутоиммунные и редкие заболевания, а также способствовать повышению доступности инновационных лекарственных средств портфеля компании "АстраЗенека" для казахстанских пациентов.

"Я рада присоединиться к команде "АстраЗенека", Казахстан в период бурного роста и стремительного развития. Будучи надежным партнером государства в сфере здравоохранения, мы делаем все возможное для увеличения доступности инновационной терапии для миллионов казахстанских пациентов. На данный момент в Казахстане зарегистрировано более 40 препаратов компании. К 2026 году "АстраЗенека" планирует вывести на рынок Казахстана более 15 новых продуктов. Мы твердо верим в силу научных достижений и продолжим создавать и привносить на рынок Казахстана препараты, которые меняют жизнь пациентов к лучшему", – прокомментировала свое назначение Мария Шипулева.

"АстраЗенека" присутствует в Казахстане с 2007 года. Представительство компании располагается в г. Алматы. В 2021 году компания "АстраЗенека" и Министерство здравоохранения Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является содействие в повышении ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет к 2025 году. В рамках меморандума компания сотрудничает с государством по таким направлениям, как: образование специалистов здравоохранения,локализация производства, улучшение диагностики заболеваний и цифровизация здравоохранения.