Директора школы оштрафовали на 18 млн тенге в Актюбинской области

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Директора школы в Актюбинской области за взятку оштрафовали на 18 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Шалкарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемого в том, что будучи директором школы он получил 600 000 тенге за трудоустройство женщины лаборантом.

Подсудимый вину признал полностью, доказательства не оспаривал, что в какой-то мере смягчило наказание.

Санкция части 2 статьи 366 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 60 кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

"Приговором суда М. признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 18 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе Шалкарского районного суда.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства Управления образования Актюбинской области.



Приговор пока не вступил в законную силу.