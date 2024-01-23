Динара Шукижанова решила сложить полномочия депутата мажилиса РК

Центризбирком внёс на рассмотрение мажилиса представление о досрочном прекращении полномочий депутата от партии Respublica Динары Шукижановой, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия постановляет: 1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Шукижановой Динары Аманжеловны; 2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата в мажилис парламента", - сказано в сообщении.