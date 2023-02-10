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inform.kz Сегодня, 16:45
115
Сегодня, 16:45
115
Фото: inform.kz

Дифференцированный тариф за проезд введут в Актау

В Актау введут дифференцированный тариф за проезд в автобусах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на "Хабар 24". По безналичному расчёту он будет стоить 70 тенге. Оплата наличными составит 100 тенге. Проезд ребенка обойдётся в 35 и 50 тенге соответственно.

Нововведение планируют внедрить уже в начале марта. Это делается для вывода из тени доходов перевозчиков. Сейчас документ о вводе дифтарифа за проезд в автобусах находится на регистрации в Департаменте юстиции Мангистауской области.

"Данный способ дает возможность увидеть показатель пассажиропотока и прибыль перевозчиков. По размеру прибыли выделяется субсидия. Сейчас по городу Актау 2 ТОО занимаются пассажирскими перевозками. Автобусы ездят по 7 маршрутам", - сообщил главный специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автодорог Жалгас Мейилов.

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#Актау #проезд #автобусы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:45
115
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