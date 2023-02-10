Дифференцированный тариф за проезд введут в Актау

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В Актау введут дифференцированный тариф за проезд в автобусах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на "Хабар 24". По безналичному расчёту он будет стоить 70 тенге. Оплата наличными составит 100 тенге. Проезд ребенка обойдётся в 35 и 50 тенге соответственно.

Нововведение планируют внедрить уже в начале марта. Это делается для вывода из тени доходов перевозчиков. Сейчас документ о вводе дифтарифа за проезд в автобусах находится на регистрации в Департаменте юстиции Мангистауской области.