Диагностику в Центре ядерной медицины бесплатно прошли более двух тысяч человек

В первом квартале диагностику в Центре ядерной медицины, открытом на базе больницы МЦ УДП, получили 2 197 человек. 94 процента пациентов, обратившихся за высокотехнологичными ПЭТ/КТ исследованиями, прошли их бесплатно, передаёт BaigeNews.kz.

Услуги оказаны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"ПЭТ/КТ проводится у нас в режиме диагностики всего тела и является самой востребованной технологией. Очередь ожидания на это исследование составляет больше трёх месяцев. Мы стараемся использовать каждую возможность, чтобы принять как можно больше пациентов и сократить её", - рассказала руководитель Центра ядерной медицины, доктор медицинских наук Айгуль Садуакасова.

Центр ядерной медицины БМЦ УДП - единственная клиника в Казахстане, где при проведении ПЭТ/КТ исследований применяется шесть радиофармпрепаратов. Все они уникальны и направлены на диагностику определённых злокачественных заболеваний.

В этом году коллектив Центра планирует ввести в производство ещё два новых радиофармацевтических препарата: 18F-FLT и 18F-FET. Они направлены на диагностику различных видов опухолевого поражения головного мозга, а также на оценку эффективности проведённого хирургического и лучевого лечения.