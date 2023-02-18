Детское питание из рыбы начали производить в Казахстане

Фото: акимат области Жетысу

Алакольский рыбоперерабатывающий завод ТОО "Болашақ Бастау" теперь будет производить детское питание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.



Благодаря новому оборудованию на рыбзаводе начали дополнительно производить 10 видов продукции. Это не только рыбный фарш и разные виды рыбного филе, но и рыбные паштеты из леща и окуня, рыбно-растительные витаминные комплексы с рисом или картофелем, икорное масло, рыбные сосиски, а также два вида детского питания, которое можно использовать для прикорма уже с восьми месяцев.

Пробными образцами новой продукции уже заинтересовались потребители из Европы и Канады. И пока на предприятии технологи завершают пуско-наладку новой линии, уже ведутся переговоры о налаживании экспортных поставок.

Как сообщил технолог Никита Кашкарев, вся работа, начиная от разработки рецептуры до отлаживания работы новой линии, - это местная задумка, реализованная с помощью приобретённого за счёт собственных средств предприятия необходимого оборудования..

ТОО "Болашақ Бастау" действует с 2016 года и специализируется на переработке и хранении замороженной рыбы. В сутки на рыбзаводе могут производить от пяти до 10 тонн рыбной продукции в зависимости от сырья, а также до трёх тонн рыбокостной муки. К примеру, производят филе судака, карпа и других видов рыб, а также рыбный фарш и вяленую продукцию. На безотходном предприятии создано свыше 80 рабочих мест, при этом заработная плата варьируется от 150 до 500 тысяч тенге, в том числе в зависимости от выработки. Продукция экспортируется в Беларусь, Германию, Чехию, Данию и другие европейские страны, а благодаря запуску новой линии увеличится как число рабочих мест, так и охват новых рынков сбыта, отметили в акимате области.