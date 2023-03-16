Десятки владельцев залоговых авто обманули мошенники в Казахстане

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Супружеская пара обманула десятки продавцов и покупателей автомашин в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Аферисты искали владельцев залоговых авто, оформляли машины на себя и перепродавали. На сегодня известно о 30 пострадавших.

Одна из них - Акбота Кожагельдинова. Она четыре года назад приобрела машину в кредит. Имея авто, она смогла работать в службе такси и на доставке. Спустя несколько месяцев из-за проблем со здоровьем была вынуждена выставить авто на продажу. К несчастью для Акботы, её машиной заинтересовались мошенники.

"Здоровье ухудшилось из-за остеохондроза и грыжи в желудке. Для лечения мне требовались большие деньги. Потому я решила продать автомобиль. Но это было не просто сделать, так как он у банка в залоге. Вдруг нашлись клиенты по имени Кемель и Венера. Они сказали, что готовы купить машину, но не сразу: в течение 4-5 месяцев будут выплачивать кредит, а затем внесут полную оплату. Единственное условие – выписать им генеральную доверенность. Из-за нужды я согласилась на их условия", - рассказывает Акбота Кожагельдинова.

Первые три месяца супруги действительно платили за кредит. А потом неожиданно исчезали. Пострадавшие уже позже узнавали, что их машины перепродали.

"На техпаспорте же чужое имя написано, они говорят: "Это мой братишка. Он сейчас работает на вахте, не может приехать. И братишка меня попросил продать машину. Вот вам документы, вот вам ключи". Договариваются о цене, берут у них наличку и говорят: "Машина в залоге, я поеду в банк, оплачу. И на законных основаниях через три дня арест снимает банк, и я переоформляю на вас". И они соглашаются, тоже деньги отдают", - говорит Азамат Сабитов.

В итоге супруги обманывали и покупателей, и продавцов авто, в основном в Астане и Алматы. В полицию обратились уже 30 человек.

В полиции заявляют, что ищут подозреваемых и проверяют на причастность к мошенничеству других лиц. В случае если вина супругов будет доказана, обоим грозит до 12 лет тюрьмы.