Депутаты инициируют законопроекты о борьбе с лудоманией

В Комитете по социально-культурному развитию мажилиса прошла презентация законопроектов по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также в Кодекс об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz.

В презентации приняли участие члены Национального курултая, Совета по молодёжной политике при президенте страны, общественные деятели, эксперты, представители заинтересованных государственных органов.

"Мы ждали этого закона 1,5 года. На проблему лудомании неоднократно обращал внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Она была рассмотрена на отдельном заседании Совета безопасности. Депутаты подготовили множество депутатских запросов, организовывали специальные заседания. Мы приглашали и заслушивали представителей ответственных государственных учреждений и общественных деятелей. Самое главное, что во исполнение поручения президента инициаторами этих поправок выступают представители всех фракций мажилиса", – сказал руководитель рабочей группы Елнур Бейсенбаев, презентуя проект.

Депутат особо подчеркнул, что на третьем заседании Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев назвал лудоманию одной из пяти самых опасных социальных проблем общества, наряду с наркоманией, бытовым насилием, вандализмом и расточительством. Поэтому глава государства подчеркнул, что законопроект по борьбе с лудоманией необходимо принять до конца текущей сессии.

Елнур Бейсенбаев также отметил, что поправки обсуждались с представителями Молодёжного совета при президенте, членами Национального Курултая, общественными активистами и экспертами.

По словам разработчиков, сегодня проблема игровой зависимости приобрела масштаб национальной угрозы. По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. А страдают от азартных игр миллионы их близких и родных людей. Первые ставки начинают делать со школьной скамьи, так как это доступно онлайн.

Статистика показывает, что 7 из 10 семейных пар разводятся из-за азартных игр.

В прошлом году в Казахстане 3 676 человек покончили жизнь самоубийством, каждый пятый из них – по причине лудомании.

"Букмекеры тратят огромные средства на рекламу. Телеканалы, официальные интернет-ресурсы, такие соцсети, как Youtube, Tik-Tok, Instagram, Telegram переполнены рекламой букмекерских контор. Кроме того, некоторые лидеры общественного мнения, известные блогеры, медийные личности также рекламируют это пагубное явление. Но общество наоборот должно единым фронтом выступить против этой социальной угрозы, которая губит в первую очередь молодёжь страны. Необходимо воспитывать в подрастающем поколении правильные ценности, показывать, что только честный, добросовестный труд приносит благо, а стремление к легким деньгам не приносит ничего хорошего", – обратился к коллегам Елнур Бейсенбаев.

Разработчики подготовили более 50 поправок в два кодекса и семь законов.

Что предусматривается в законопроекте

В частности, вводится обязательное информирование участников азартных игр о рисках и вреде участия в азартных играх, влекущих негативные последствия, а также запрет на участие в них для физических лиц, сведения о которых имеются в реестре должников.

Закрепляется административная ответственность юридических лиц за вовлечение в азартные игры лиц, не достигших разрешённого возраста, и лиц, ограниченных в участии в азартных играх, а также уголовное наказание за организацию онлайн-казино.

Ужесточаются требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, запрещается ввоз в страну и установка автоматов-лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях.

Увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет.

Организаторы игорного бизнеса теперь будут должны интегрировать свои информационно-финансовые системы с аппаратными комплексами органов государственных доходов. Таким образом для государства будут видны все финансовые операции.

В ходе презентации депутаты также подняли вопросы реабилитации зависимых от азартных игр, лицензирования и финансирования специальных медицинских учреждений, запрет на выдачу кредитов лицам, подверженным лудомании, и другие. В заключение участники отметили, что решение проблем лудомании требует комплексного подхода. Необходимо бороться с причинами, а не последствиями этой беды. Важно усилить профилактическую и просветительную работу среди подростков и молодежи, разъясняя о рисках возникновения пагубной зависимости.