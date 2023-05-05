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День защитника Отечества и День Победы: как отметят праздники в Астане
В честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице запланировано проведение более 50 мероприятий. В городе пройдут концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
5 мая Центр ресоциализации "Демеу" покажет фильм о защитниках Отечества.
В честь Дня Защитника Отечества в школах и колледжах организуют утренники, единые классные и кураторские часы, тематические встречи с военнослужащими "Отан үшін от кешкендер".
Со 2 по 10 мая в Центре социального обслуживания "Жансая" проводят конкурс песен, стихов и поделок ко Дню Победы.
С 5 по 8 мая в организациях образования запустят челлендж "Ветеран среди нас". А в школах №50, 60, 80 и 52 пройдёт познавательный урок "Маленькие истории про большую войну".
5 мая в 11:00 в кризисном центре "Үміт" планируют воспитательный урок в честь Дня Победы. В 15:00 часов Центр активного долголетия приглашает на концерт "Ерлік ізі өшпейді" с участием художественных коллективов.
С 6 по 9 мая во всех районах столицы будет проходить акция по раздаче памятных значков и Ленточек Победы – одного из главных символов праздника.
До 8 мая в Военно-патриотическом музее РК для школьников проводятся бесплатные экскурсии.
7 мая праздничные концерты пройдут у монумента "Байтерек" - "ОТАНЫМ – АМАНАТЫМ" - с 18:00 до 22:00 часов и на у здания Nomad City Hall – "Жеңіс жолы" - в 12:00.
В 15:00 и 19:00 часов Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную драму "Гауһартас".
С 7 по 9 мая в жилом массиве "Уркер" организуют полевую кухню и концерт духового оркестра воинской части №5573. В эти же дни Дворовый клуб "Акжол" выступит с концертной программой к двум большим праздникам.
8 мая в 19:00 в Nomad City Hall зрители могут посмотреть драму Д.Исабекова "Тыныштық күзетшісі".
С 7 по 9 мая военный оркестр будет поздравлять ветеранов с годовщиной Дня Победы во дворах их домов.
Отмечается, что 8 мая в Астане организуют традиционный передвижной концерт во дворах города для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В 18:00 часов на сцене ЦКЗ "QAZAQSTAN" начнётся юбилейный авторский концерт Еркеша Шакеева Eastwest in Astana.
С 5 по 8 мая в Музее Сакена Сейфуллина будет работать выставка "Ел қорғаны - Ұландар", посвящённая Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К.Кайсенова и Дню Победы "Ұлы жеңіс батырлары және Қасым".
9 мая состоится церемония возложения цветов и венков памяти к памятникам "Отан Ана", Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, Маншук Маметовой, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, Монументальному комплексу воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
С 14:00 до 17:00 в амфитеатре на берегу Есиля будет организована концертная программа "Отанға қызмет – ұлы құрмет".
Любители спорта в этот день могут присоединиться к легкоатлетической эстафете в Триатлон парке.
В 19:00 в МТЮЗе представят документальную драму "CHANEL № 5".
11 мая в 12:00 народный хор "Ветеран" выступит с концертом "Мы помним этот день" в Центре активного долголетия, а вечером в зале Дворца "Жастар" с музыкальной программой выступит эстрадный симфонический оркестр "Астана".
17 мая в 12:00 в зале Дворца "Жастар" состоится литературно-музыкальная композиция "И на войне звучала песня", а в 15:00 часов 23 мая организуют встречу с тружениками тыла.
Напомним, в честь 78-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане перечислят единовременную выплату.
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