День очищения: в Астане пройдет общенациональная акция "Тазару"

23 марта в 10:00 часов в рамках межрегиональной "Тазалық эстафетасы" в Астане проведут общенациональную экологическую акцию "Тазару", символизирующую встречу Нового года с новой целью, новой надеждой, единой страной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В рамках акции организуют мероприятия по очистке дворов, улиц, а также арыков от снега и мусора.

В акции примут участие жители города, представители бизнеса, строительные компании, волонтеры, общественные организации, деятели культуры, спортсмены и др. Они проведут уборку города, а также окажут помощь в очистке дворов.

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.