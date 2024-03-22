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День очищения: в Астане пройдет общенациональная акция "Тазару"

Сегодня, 16:28
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: gov.kz

23 марта в 10:00 часов в рамках межрегиональной "Тазалық эстафетасы" в Астане проведут общенациональную экологическую акцию "Тазару", символизирующую встречу Нового года с новой целью, новой надеждой, единой страной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В рамках акции организуют мероприятия по очистке дворов, улиц, а также арыков от снега и мусора.

В акции примут участие жители города, представители бизнеса, строительные компании, волонтеры, общественные организации, деятели культуры, спортсмены и др. Они проведут уборку города, а также окажут помощь в очистке дворов.

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

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