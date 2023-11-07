Дефицит газа в Казахстане: что говорят в Минэнерго

Ситуацию с дефицитом сжиженного газа в Казахстане прокомментировали в Минэнерго, передаёт BaigeNews.kz.

По плану поставки на внутренний рынок РК на ноябрь выделено 133 867 тонн газа.

Ежемесячная потребность в Астане составляет 8 700 тонн. Из ресурсов ПНХЗ и АО "СНПС-Актобемунайгаз" выделено 8 512 тонн. По состоянию на 7 ноября в столицу прибыло 396 тонн газа (11 вагонов) из Актобе. 216 тонн или шесть вагонов прибудут 8 ноября из Павлодара.

"Планируется отгрузить 7 ноября с завода СНПС – 900 тонн или 25 вагонов и 8 ноября 396 тонн или 11 вагонов. Итого 7-8 ноября будут отгружены 1 296 тонн. Ориентировочно прибытие 11-12 ноября", - сообщили в Минэнерго.

Для Жамбылской области выделено на ноябрь 5 218 тонн из Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. По состоянию на 7 ноября отгружено 1 250 тонн.

Для Северо-Казахстанской области выделено 5 706 тонн, отгружено 1 477 тонн.