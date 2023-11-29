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Данные 1,7 млн посетителей ЧМ-2018 по футболу утекли в Сеть

Сегодня, 16:59
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Первенство проходило в 11 городах России.

Массовый "слив" нескольких баз данных произошёл в России. В открытом доступе появились данные 1,7 миллиона посетителей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пользовалось популярностью и у казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Утечки информации".

"Произошёл очередной массовый "слив" в открытый доступ множества баз данных, имеющих разное происхождение и актуальность, но являвшихся до этого дня "условно приватными". Часть этих баз имеет реальную ценность. Например FIFA 2018 - 1,7 миллиона данных (ФИО, паспорт, телефон, адрес электронной почты, дата рождения) посетителей чемпионата мира по футболу 2018 года. Оригинальная база содержит примерно на две тысячи больше записей, но в остальном данные совпадают", - говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Посещали мероприятие в том числе болельщики из Казахстана. 

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