Данные 1,7 млн посетителей ЧМ-2018 по футболу утекли в Сеть
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первенство проходило в 11 городах России.
Массовый "слив" нескольких баз данных произошёл в России. В открытом доступе появились данные 1,7 миллиона посетителей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пользовалось популярностью и у казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Об инциденте сообщил Telegram-канал "Утечки информации".
"Произошёл очередной массовый "слив" в открытый доступ множества баз данных, имеющих разное происхождение и актуальность, но являвшихся до этого дня "условно приватными". Часть этих баз имеет реальную ценность. Например FIFA 2018 - 1,7 миллиона данных (ФИО, паспорт, телефон, адрес электронной почты, дата рождения) посетителей чемпионата мира по футболу 2018 года. Оригинальная база содержит примерно на две тысячи больше записей, но в остальном данные совпадают", - говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Посещали мероприятие в том числе болельщики из Казахстана.
Самое читаемое
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
- На Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений в полицию
- Эксперты рассказали о возможных рисках при покупке китайских автомобилей