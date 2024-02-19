Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира

Данияр Тургамбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК", - говорится в сообщении.

Данияр Тургамбаев родился в 1987 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет имени Д. Кунаева, Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 году бухгалтером в частной компании.

С 2010 по 2019 года был главным специалистом-менеджером по госзакупкам, руководителем отдела, позже - заместителем генерального директора, заместителем директора ГУ "Государственный национальный природный парк "Алтын-емел".

С 2019 по 2021 годы возглавлял РГУ "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері".

С 2021 года до последнего времени был заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.