Cтроительный кран врезался в ЖК в Алматы

Строительный кран врезался в здание ЖК "Exclusive star" в Алматы. Есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Kris_p_almaty.

ЧП произошло по адресу: улица Кармысова, 84/2. Стрела крана повредила фасад жилого дома, обломки облицовки упали на землю.

В соцсетях пишут, что ранее жильцы комплекса жаловались на то, что кран со стройки по соседству выходит на территорию ЖК.