Cтроительный кран врезался в ЖК в Алматы
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
218Фото: Иллюстративное фото - baigenews.kz/Артём Чурсинов
Строительный кран врезался в здание ЖК "Exclusive star" в Алматы. Есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Kris_p_almaty.
ЧП произошло по адресу: улица Кармысова, 84/2. Стрела крана повредила фасад жилого дома, обломки облицовки упали на землю.
В соцсетях пишут, что ранее жильцы комплекса жаловались на то, что кран со стройки по соседству выходит на территорию ЖК.
"Пострадали жители, собственник квартиры, в которую попала стрела, в состоянии шока. Есть вероятность, что обломки фасада могут упасть в любой момент", - говорится в сообщении.
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