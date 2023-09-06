  • 6 Сентября, 21:14
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Cтроительный кран врезался в ЖК в Алматы

Сегодня, 20:12
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Иллюстративное фото - baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:12
Сегодня, 20:12
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Фото: Иллюстративное фото - baigenews.kz/Артём Чурсинов

Строительный кран врезался в здание ЖК "Exclusive star" в Алматы. Есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Kris_p_almaty.

ЧП произошло по адресу: улица Кармысова, 84/2. Стрела крана повредила фасад жилого дома, обломки облицовки упали на землю.

В соцсетях пишут, что ранее жильцы комплекса жаловались на то, что кран со стройки по соседству выходит на территорию ЖК.

"Пострадали жители, собственник квартиры, в которую попала стрела, в состоянии шока. Есть вероятность, что обломки фасада могут упасть в любой момент", - говорится в сообщении. 

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