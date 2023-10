Что "топовые" IT-бизнесмены из Казахстана думают о новой системе "Келешек"

С 2024 года казахстанцы начнут копить на своих счетах деньги на обучение детей в высших учебных заведениях. Для этого правительство разработало специальную образовательную систему – "Келешек". Участие в ней, как заверяет кабмин, абсолютно добровольное. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с ведущими IT-разработчиками из Казахстана, получавшими образование за рубежом, и узнал, что они думают об очередном новшестве чиновников, и как система накопления на обучение работает в других странах.

Мы записали мнение сооснователя и CEO проекта Black Ice Al, специалиста по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке Элисара Нурмагамбетова, генерального директора и основателя Zero To One Labs и nFactorial Incubator Армана Сулейменова и сооснователя и генерального директора компании iBEC Systems Саята Уважанова. Как оказалось, все трое о государственной системе "Келешек" ещё не слышали.

Элисар Нурмагамбетов:

"Я саму программу не читал, но логика знакома. Похоже на США, когда они запускали программу Student loans – студенческие займы. Конгресс напечатал большую сумму денег и начал их раздавать под низкие проценты или выдавать беспроцентные займы, чтобы обучить как можно больше населения. Как только человек оканчивает университет, он платит небольшой процент из своей зарплаты за то, что ему университет дал возможность освоить специальность. Но гранты совсем не отменили. Они всё равно были для очень талантливых", - сказал он.

Первая госпрограмма обучения "в кредит" в Казахстане была запущена в начале 2000 года. Правда обернулась она скандалом – бывшие студенты не стали возвращать деньги за обучение, в итоге государство предъявило им полторы тысячи исков. А потом "кредитникам" пошли навстречу и перевели их на бесплатное обучение.

За рубежом обучение в кредит - достаточно распространенное явление.

"В Америке есть для обучения очень классная программа. Небольшую сумму постоянно откладываешь, она растёт примерно на 10-20 процентов в год. За относительно небольшие вложения за счёт фондовых рынков эта сумма значительно увеличивается. Условно, если сейчас положить 100 тысяч тенге на счёт, через семь лет, если больше не делать никаких вложений, сумма удвоится - будет 200 тысяч тенге, через 14 лет – четыреста тысяч и так далее. Это правильная логика, это будет развивать финансовые рынки, и деньги вкладчика тоже будут расти", - сказал Элисар Нурмагамбетов.

С другой стороны, "Келешек" - система не новая. Есть её аналоги. Например, те же депозиты в банках, которые предполагают накопление денежных средств в течение 20 лет, и всё это время снять деньги со счёта невозможно.

Генеральный директор и основатель Zero To One Labs и nFactorial Incubator Арман Сулейменов говорит, что во многих европейских странах образование бесплатное, в том числе и высшее. Но Америка выделяется тем, что там всё платно.

"В каждом штате есть большое количество вузов, и стоимость обучения в них зависит от того, является ли человек резидентом штата или нет. Дороже всего для международных студентов, дешевле для жителей штата, где университет находится. Если вуз расположен в штате Арканзас, и ваши родители являются налогоплательщиками этого штата, то вам, соответственно, будет доступно высшее образование по низкой стоимости. Способы оплаты существуют разные. Часто студенты берут в долг и потом выплачивают его после окончания учёбы. Есть также разные продукты накопления – five to one – это когда у ребёнка появляется свой банковский счёт, и родители могут копить деньги до того, пока ему не исполнится 18. Это не облагается налогами, очень выгодно. К 18 годам благодаря родителям, бабушке с дедушкой там какие-то средства накапливаются. Например, когда американцы зовут друг друга в гости на день рождения ребёнка, часто родственники вместо игрушек дарят деньги, которые идут на этот счёт. Таким образом, когда человеку исполняется 18 лет, у него есть деньги на учёбу в вузе. Я знаю, как это происходит в других странах, но про нашу программу ничего не могу сказать, потому что не изучал", - отметил он.

Отличие системы "Келешек" в том, что копить деньги на образование родителям помогает государство. Когда ребёнку исполнится пять лет, от государства поступит единовременный стартовый капитал - 60 МРП, если считать по показателю на 2023 год – это 207 тысяч тенге. Хоть система и является добровольной, пополнять счета родители должны ежемесячно в размере от 1 до 3 МРП. На эту сумму государство добавляет семь процентов вознаграждения, также поступает вознаграждение от банков и деньги из Национального фонда по достижении ребенком 18 лет.

Если ежемесячно откладывать по 1 МРП (3 450 тенге), то за 18 лет можно накопить порядка 3,5 миллиона тенге.

Ещё один интересный факт: если ребёнок получит грант, то снять деньги со счёта родителям не дадут, средства могут быть использованы на покупку жилья. В этом система "Келешек" дублирует функции "Отбасы" банка с его депозитами для детей.

Есть ещё инфляция со своим эффектом "съедать" накопления. Кроме того, после введения системы "Келешек" государство планирует сокращать количество грантов к 2040 году, в планах экономить бюджетные средства.

Сооснователь и генеральный директор компании iBEC Systems Саят Уважанов:

"Я о программе слышу впервые. Если говорить обо мне лично, то опыта учиться на гранте или в кредит у меня не было. У самого мозгов не хватило поступить на грант, как есть говорю, учился платно. Это было не просто. У меня настрой такой: своего ребёнка буду сам обучать, надежды на что-то другое особо нет. Конечно, я не отрицаю тех возможностей, которые появятся, а их много. Я знаю ребят, которые обучались по всему миру. Мне кажется, что сегодня различных программ, не только наших государственных, очень много. Всё зависит от настроя, восприятия детей в будущем. Сейчас моя инвестиция идёт в воспитание ребенка. Так далеко про вузовское образование я еще не думал. Здесь и сейчас я инвестирую в её воспитание, чтобы завтра она могла открыто, спокойно, смело, находить все, что ей нужно", - сказал он.

Саят вместе с супругой воспитывают дочь. На вопрос, отдал бы он свою дочь в IT, Саят ответил: "если захочет".