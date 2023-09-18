Что пьют и сколько тратят на алкоголь казахстанцы
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Рынок алкоголя в Казахстане растет за счёт увеличения объёмов реализации крепких спиртных напитков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.
По данным экспертов, за первое полугодие 2023 года в магазинах страны купили в 2,4 раза больше коньяка и на 29,4% больше водки, различных ликёров и вина. Расходы на алкогольные напитки увеличились на 13,1%.
Специалисты Бюро национальной статистики АСПиР РК наблюдают рост практически по всем позициям, кроме шампанского и пива. Если посчитать общий объём всего купленного алкоголя, то получится 425,7 млн литров.
"Казахстан не закрывает потребности внутреннего рынка по производству спиртных напитков. Например, за первое полугодие текущего года отечественные ликёро-водочные заводы смогли удовлетворить покупательский спрос только на 87,2%. Из всего выкупленного коньяка каждая вторая бутылка была с лейблом made in Kazakhstan", - отмечают эксперты.
Казахстанские производители могли бы поставлять в магазины и больше, но они частично ориентируют свой бизнес на экспорт. Почти треть (28,7%) произведённого в стране коньяка отправляется за границу.
"Виноделы экспортные направления продаж пока не освоили. Практически весь объём произведённого вина остаётся в Казахстане и продолжает конкурентную борьбу с импортными поставщиками. 34,4% продаж в натуральном выражении принадлежат зарубежным винодельным компаниям. Крупнейшие экспортёры этого напитка в нашу страну — Грузия и Италия. За изысканный вкус грузинского и итальянского вина Казахстан за полгода заплатил суммарно более 12 млн долл. США", - пишет издание.
Между тем, отечественные пивовары занимают 88,3% внутреннего рынка.
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