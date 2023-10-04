Число живодёров выросло на треть в Казахстане
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В Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 62 уголовных правонарушения за восемь месяцев 2023 года по статье "Жестокое обращение с животными", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
В Казахстане в январе–августе 2023 года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье "Жестокое обращение с животными". Это на 34,8% больше, чем годом ранее.
Антилидером среди регионов стала Алматинская область.Здесь совершено 11 правонарушений. Также отличились Павлодарская (10 случаев), Западно-Казахстанская (шесть случаев) и Карагандинская (шесть случаев) области.
Ни одного подобного правонарушения не зарегистрировали в четырёх из 20 регионов страны — в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областях.
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