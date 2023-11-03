  • 3 Ноября, 05:37
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Число жертв конфликта в секторе Газа превысило 9 тысяч человек - СМИ

Сегодня, 04:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
117
Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Число жертв эскалации конфликта в секторе Газа превысило девять тысяч человек. Такие данные привели в министерстве здравоохранения анклава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По данным на четверг, количество погибших составило 9 061, среди них 3 760 детей и 2 326 женщин. Ранения получили 32 тысячи человек. В Израиле от обстрелов палестинского радикального движения ХАМАС погибли свыше 1400 жителей, сообщает телеканал Al Arabiya. Как сообщает телеканал Euronews, израильские войска в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение Газы — крупнейшего города в одноимённом приморском анклаве.

"Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру, которая служит лидерам ХАМАС и террористам", — рассказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

ЦАХАЛ утверждает, что в ходе последних боёв погибли десятки членов группировки ХАМАС.

Ранее стало известно, что около 500 человек перешли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах". Это иностранцы, люди с двойным гражданством и раненые палестинцы.

За время обострения конфликта, согласно данным ООН, почти полтора миллиона жителей сектора Газа лишились крова.

Самое читаемое

Наверх