Число жертв конфликта в секторе Газа превысило 9 тысяч человек - СМИ

Число жертв эскалации конфликта в секторе Газа превысило девять тысяч человек. Такие данные привели в министерстве здравоохранения анклава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По данным на четверг, количество погибших составило 9 061, среди них 3 760 детей и 2 326 женщин. Ранения получили 32 тысячи человек. В Израиле от обстрелов палестинского радикального движения ХАМАС погибли свыше 1400 жителей, сообщает телеканал Al Arabiya. Как сообщает телеканал Euronews, израильские войска в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение Газы — крупнейшего города в одноимённом приморском анклаве.

"Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру, которая служит лидерам ХАМАС и террористам", — рассказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

ЦАХАЛ утверждает, что в ходе последних боёв погибли десятки членов группировки ХАМАС.

Ранее стало известно, что около 500 человек перешли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах". Это иностранцы, люди с двойным гражданством и раненые палестинцы.

За время обострения конфликта, согласно данным ООН, почти полтора миллиона жителей сектора Газа лишились крова.