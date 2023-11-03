Число жертв конфликта в секторе Газа превысило 9 тысяч человек - СМИ
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Число жертв эскалации конфликта в секторе Газа превысило девять тысяч человек. Такие данные привели в министерстве здравоохранения анклава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
По данным на четверг, количество погибших составило 9 061, среди них 3 760 детей и 2 326 женщин. Ранения получили 32 тысячи человек. В Израиле от обстрелов палестинского радикального движения ХАМАС погибли свыше 1400 жителей, сообщает телеканал Al Arabiya. Как сообщает телеканал Euronews, израильские войска в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение Газы — крупнейшего города в одноимённом приморском анклаве.
"Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру, которая служит лидерам ХАМАС и террористам", — рассказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
ЦАХАЛ утверждает, что в ходе последних боёв погибли десятки членов группировки ХАМАС.
Ранее стало известно, что около 500 человек перешли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах". Это иностранцы, люди с двойным гражданством и раненые палестинцы.
За время обострения конфликта, согласно данным ООН, почти полтора миллиона жителей сектора Газа лишились крова.
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