Более миллиона туристов посетили Казахстан в 2023 году
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В 2023 году страну посетили 1 084,8 тысяч иностранных туристов. Это на 156,8 тысяч человек больше чем год назад, рост составил 17%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
В 2022 году Казахстан успели посетить 928 тысяч иностранцев.
По итогам прошлого года количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, увеличилось на 647,5 тыс. чел. по сравнению с 2022 годом, составив 7 млн 54,5 тысяч человек.
"За последние годы заметен рост интереса к Казахстану среди туристов со всего мира. В текущем году нашу страну посетили более 1 млн иностранцев. Этот факт подтверждает привлекательность наших природных красот, культурного наследия и гостеприимства. Мы также активно развиваем инфраструктуру туризма, включая строительство новых отелей, развитие транспортной сети и расширение туристических маршрутов.
Наша цель - сделать путешествие в Казахстан доступным и комфортным для каждого посетителя, чтобы каждый мог открыть для себя богатство наших уникальных возможностей и пережить незабываемые эмоции", – сказал Заместитель министра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.
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