Более миллиона туристов посетили Казахстан в 2023 году

В 2023 году страну посетили 1 084,8 тысяч иностранных туристов. Это на 156,8 тысяч человек больше чем год назад, рост составил 17%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В 2022 году Казахстан успели посетить 928 тысяч иностранцев.

По итогам прошлого года количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, увеличилось на 647,5 тыс. чел. по сравнению с 2022 годом, составив 7 млн 54,5 тысяч человек.