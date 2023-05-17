Число грантов для поступающих в колледжи увеличат в новом учебном году

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В новом учебном году объем государственного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 50 тысяч мест, передаёт BaigeNews.kz. Всего в колледжи по государственному заказу будут приняты более 130 тысяч абитуриентов.

"В соответствии с поручением главы государства Министерством просвещения РК совместно с местными исполнительными органами проводится соответствующая работа по переориентации государственного заказа на технические специальности. В результате в текущем году объем госзаказа на технические специальности увеличился на 60 проценов", - сказал директор Департамента технического и профессионального образования Ернат Жунусов.

Так, государственный заказ увеличен по направлениям геологии, горнодобывающей промышленности, энергетики, металлургии и машиностроения, транспорта, связи, телекоммуникаций и информационных технологий, строительства и коммунального хозяйства. Кроме того, введена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. При этом работодатель берет на себя обязательство трудоустроить выпускников колледжа в соответствии с трехсторонним договором.

К слову, в 2023-2024 новом учебном году по заявкам предприятий планируется принять десять тысяч студентов.