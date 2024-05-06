Четыре района в ВКО находятся в зоне риска из-за паводков

Сразу четыре района Восточно-Казахстанской области оказались в зоне постоянного наблюдения из-за рисков паводков. Об этом в СЦК сообщил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Наурызбаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Арман Наурызбаев сообщил, что по ВКО на данный момент идут дожди и наблюдается активная фаза снеготаяния в связи с потеплением.

"Все службы приведены в готовность. Сейчас на особом контроле у нас четыре района - Алтайский, Курчумский, Катон-Карагайский и Шемонаихинский районы. Туда были направлены дополнительные силы и средства ДЧС, а также акиматов для наблюдения за уровнем рек. Также гидротехнические посты все переведены в учащенный вариант несения работы - каждые четыре часа они делают замеры и направляют информацию в оперативный штаб. Ситуация находится под наблюдением", - сказал спикер.

Между тем, по данным руководителя отдела РСК СКО Мадины Тулешовой, пик паводка в области пройден. Из 14 388 эвакуировнаных, в свои дома вернулись 5 567 человек, остаются эвакуированными 8 821.