Четыре человека погибли при пожаре многоэтажки в Валенсии

Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.

Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку.

"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человека", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.