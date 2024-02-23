Четыре человека погибли при пожаре многоэтажки в Валенсии
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
38Фото: фото из соцсетей
Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку.
"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человека", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.
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