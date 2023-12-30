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  • BAIGENEWS

Четверо мужчин погибли в страшной аварии на трассе в Павлодарской области

Сегодня, 15:09
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скриншот с видео Tipavlo.dar Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: скриншот с видео Tipavlo.dar

Два автомобиля столкнулись в 25 километрах от села Теренколь Павлодарской области. В результате ДТП погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия попало в социальные сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, вызов поступил 29 декабря в 17:58. 

"Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс. Бригада 103 выехала по первой категории срочности. Доезд составил 11 минут. На месте медики констатировали смерть четверых мужчин в возрасте 30-45 лет", — говорится в сообщении.

 

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