Четверо мужчин погибли в страшной аварии на трассе в Павлодарской области
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
100Фото: скриншот с видео Tipavlo.dar
Два автомобиля столкнулись в 25 километрах от села Теренколь Павлодарской области. В результате ДТП погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия попало в социальные сети.
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Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, вызов поступил 29 декабря в 17:58.
"Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс. Бригада 103 выехала по первой категории срочности. Доезд составил 11 минут. На месте медики констатировали смерть четверых мужчин в возрасте 30-45 лет", — говорится в сообщении.