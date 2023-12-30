Четверо мужчин погибли в страшной аварии на трассе в Павлодарской области

Два автомобиля столкнулись в 25 километрах от села Теренколь Павлодарской области. В результате ДТП погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия попало в социальные сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, вызов поступил 29 декабря в 17:58.