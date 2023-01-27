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  • Через Telegram-чат группа наркоторговцев сбывала мефедрон в Туркестанской области
пресс-служба КНБ Сегодня, 12:08
28
Сегодня, 12:08
28
Фото: пресс-служба КНБ

Через Telegram-чат группа наркоторговцев сбывала мефедрон в Туркестанской области

Сотрудники КНБ задержали группу наркосбытчиков в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. Лидер группы и двое его пособников занимались распространением наркотиков в регионе посредством мессенджера Telegram.

"В январе 2023 года в городе Шымкент ДПС КНБ по Туркестанской области совместно с органами полиции задержана группа лиц при попытке сбыта синтетических наркотиков. В ходе обыска у гражданина "Б" обнаружено 28 свернутых скотчем полиэтиленовых пакетов с психотропным веществом "мефедрон". Следствием предварительно установлено, что лидер группы и двое его пособников занимались распространением наркотиков в регионе посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении ведомства. 

Проводится досудебное расследование, с санкции суда к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:08
28
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