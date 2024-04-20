  • 20 Апреля, 09:42
  • BAIGENEWS

Чемпиона из Казахстана сенсационно нокаутировали на вечере ММА

Сегодня, 08:43
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скриншот с видео Сегодня, 08:43
Сегодня, 08:43
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Фото: скриншот с видео

В алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака состоялся главный бой вечера смешанных единоборств Octagon 57, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В центральном событии ивента чемпион лиги Octagon в легчайшем весе Сундет Айткул сразился с китайцем Кингхе Жангом. Поединок, рассчитанный на три раунда по пять минут, не продлился всю дистанцию и завершился сенсационной победой Жанга нокаутом в первом раунде.

Добавим, что в со-главном бою Octagon 57 экс-чемпион лиги Octagon в наилегчайшем весе Дамир Толенов  одержал победу над китайцем Бухуогубу  удушающим приемом во втором раунде.

 
 
 
 
 
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