Чемпиона из Казахстана сенсационно нокаутировали на вечере ММА
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
164Фото: скриншот с видео
В алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака состоялся главный бой вечера смешанных единоборств Octagon 57, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В центральном событии ивента чемпион лиги Octagon в легчайшем весе Сундет Айткул сразился с китайцем Кингхе Жангом. Поединок, рассчитанный на три раунда по пять минут, не продлился всю дистанцию и завершился сенсационной победой Жанга нокаутом в первом раунде.
Добавим, что в со-главном бою Octagon 57 экс-чемпион лиги Octagon в наилегчайшем весе Дамир Толенов одержал победу над китайцем Бухуогубу удушающим приемом во втором раунде.
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