Чем не угодили местные инспекции по труду, объяснили в Минтруда

Минтруда рассматривает вопрос о передаче функций местных инспекций по труду в своё ведение. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании комиссии по правам человека при президенте РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. .

"Мы ставим вопрос о передаче местных инспекций по труду в ведение министерства под его вертикальной координацией. Соответствующие работы сейчас рассматриваются в правительстве", - сказал Сарбасов в отчёте о трудовых отношениях в стране.

Сенатор Андрей Лукин высказал сомнение по поводу целесообразности передачи государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в министерство.

"У нас проводится планомерная работа по децентрализации органов власти. Министерство труда имеет свой территориальный орган во всех регионах страны. Министерство подменяет функции органов исполнительной власти в области государственных инспекторов, пытаясь взять на себя эту работу, хотя, как мы прекрасно понимаем из практики, ответственность должны нести за безопасность труда местные исполнительные органы. Почему нет доверия к органам местной исполнительной власти в области контроля труда?" - спросил депутат.

Акмади Сарбасов отметил, что в 2013 году инспекция труда была передана в местные исполнительные органы. На это были свои причины.

"Сейчас мы видим, что вопросы трудовой сферы имеют большие риски. Поэтому как уполномоченный орган поддерживаем необходимость передачи инспекции по труду в введение нашего министерства с целью формирования вертикальной инспекционной службы. Здесь надо понимать, насколько мы чётко зафиксируем функционал и разграничим функции с местным исполнительным органом. В любом случае аким представляет интересы власти и обеспечивает общественно-политическую ситуацию в регионе. Этот вопрос требует согласования с главой государства и республиканской бюджетной комиссией", - сказал Сарбасов.

Вице-министр также назвал причины, из-за которых инспекции труда решили передать министерству.