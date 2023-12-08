Чем не угодили местные инспекции по труду, объяснили в Минтруда
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Минтруда рассматривает вопрос о передаче функций местных инспекций по труду в своё ведение. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании комиссии по правам человека при президенте РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. .
"Мы ставим вопрос о передаче местных инспекций по труду в ведение министерства под его вертикальной координацией. Соответствующие работы сейчас рассматриваются в правительстве", - сказал Сарбасов в отчёте о трудовых отношениях в стране.
Сенатор Андрей Лукин высказал сомнение по поводу целесообразности передачи государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в министерство.
"У нас проводится планомерная работа по децентрализации органов власти. Министерство труда имеет свой территориальный орган во всех регионах страны. Министерство подменяет функции органов исполнительной власти в области государственных инспекторов, пытаясь взять на себя эту работу, хотя, как мы прекрасно понимаем из практики, ответственность должны нести за безопасность труда местные исполнительные органы. Почему нет доверия к органам местной исполнительной власти в области контроля труда?" - спросил депутат.
Акмади Сарбасов отметил, что в 2013 году инспекция труда была передана в местные исполнительные органы. На это были свои причины.
"Сейчас мы видим, что вопросы трудовой сферы имеют большие риски. Поэтому как уполномоченный орган поддерживаем необходимость передачи инспекции по труду в введение нашего министерства с целью формирования вертикальной инспекционной службы. Здесь надо понимать, насколько мы чётко зафиксируем функционал и разграничим функции с местным исполнительным органом. В любом случае аким представляет интересы власти и обеспечивает общественно-политическую ситуацию в регионе. Этот вопрос требует согласования с главой государства и республиканской бюджетной комиссией", - сказал Сарбасов.
Вице-министр также назвал причины, из-за которых инспекции труда решили передать министерству.
"Что касается причин, их несколько. Во-первых, за этот период на 20 процентов инспекция по труду сократилась. Во-вторых, есть конфликт интересов. Мы знаем, что те предприятия, которые подотчётны акимам регионов, на сегодня проверяются не так рьяно со стороны местной инспекции по труду. В-третьих, есть вопросы, связанные с повышением квалификации и вообще с сохранением инспекции по труду. К сожалению, у нас 50 процентов инспекции утратило свою институциональную память в плане того, что вышли из системы профессионалы, которые работали в системе. Сегодня наши управления инспекции по труду занимаются несвойственными функциями", - пояснил вице-министр.
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