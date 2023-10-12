Человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков - Токаев

В рамках своего выступления на форуме Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заявил, что мы должны адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда. По его словам, уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы.

"Goldman Sachs прогнозирует возможное исчезновение сотен профессий и трёхсот миллионов рабочих мест.



Но, как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям", - заявил президент.

Он отметил, что внедрение искусственного интеллекта не приведёт к повсеместному исчезновению работы для людей.

"Вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи. В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов", - заявил Глава государства.

От отметил, что в Astana Hub успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать.

"Правительство, думаю, проработает все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников", - сказал он.

Как отметил Глава государства, необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин.

"Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта.



В своем недавнем Послании я поставил задачу, чтобы как минимум три известных вуза занялись обучением кадров и проведением исследований в этой сфере", - подчеркгул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ещё одним важным шагом станет трансформация Института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев университете в полноценный исследовательский институт.