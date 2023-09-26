Чехарда в структуре: эксперт откровенно высказался о состоянии туризма в Казахстане

В сфере туризма должны быть реализованы прорывные проекты, поручил глава Казахстана в своём нынешнем послании народу страны. Что мешает развитию отечественного туризма? Какие ошибки совершены, и какие меры способны изменить ситуацию к лучшему? Своим взглядом в преддверии Всемирного дня туризма (World Tourism Day), на эти и другие вопросы в интервью корреспонденту BaigeNews.kz поделился национальный эксперт в области устойчивого развития туризма, почётный работник туризма РК, профессор Шынарбек Батырханов.

"Сначала нужно разобраться с туалетами"

– Шынарбек Беркутбайулы, во-первых, поздравляю Вас с наступающим Всемирным днём туризма! Как Вы оцениваете развитие казахстанского туризма на сегодня?

– Отечественный туризм пока отстаёт от многих государств, и это – факт. Это отметил и президент страны. Уникальная природа, богатая история, самобытная культура и традиции дают большие возможности стране быть в числе передовых туристских держав мира. Очень масштабные проекты по продвижению туризма в стране выдвинуты на форуме в Актау с участием премьер-министра Алихана Смаилова и вновь назначенного министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Их успешная реализация в кратчайшие сроки на самом деле значительно способствует открытию шлюзов и устремлению нового потока туристов в Казахстан.

Но готовы ли мы сегодня принять зарубежных туристов, если до сих пор до наших неповторимых красот не отстроены дороги, не благоустроены туристские маршруты, катастрофически не хватает контейнеров для мусора, и не все места массового посещения обеспечены нормальными туалетами?!

Чтобы созывать больших гостей в страну, надо объявить повсеместную уборку на природных территориях. На регулярной основе хотя бы перед началом лета и осенью проводить общереспубликанские акции "За чистые берега" и так далее. Надо навести порядок во всех сферах, обслуживающих туристов, – на транспорте и общепите, в местах размещения и развлечений.

Уполномоченным органам в сфере туризма в центре и на местах необходимо систематически проводить контрольные инспекции на предмет готовности к обслуживанию иностранных туристов. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах важно наличие информации на трёх языках. Также стоит обратить внимание на умение в справочных службах отвечать иностранцам на понятном им языке, обеспечение работы такси только с допуском обслуживания иностранцев, соблюдая все этические нормы и культуру гостеприимства и так далее.

Мы, представители турсообщества Казахстана, руководствуясь Посланием Президента страны об ускоренном развитии туризма, реагируя на прозвучавшую критику и озабоченность Главы государства, решили объединить усилия рынка в единую Национальную Коалицию "За продвижение туризма в Казахстане!". В числе её задач – открыть завесу и донести до центральных органов, от которых зависит судьба и успешность туризма в стране, те проблемы и узкие места, те ошибки, которые допускались в действиях заинтересованных инстанций, радеющих за туризм. Мы хотим заявить, что туризм может быть успешен в страновом масштабе только тогда он будет успешен в регионах.

"Чехарда в структуре и далёкие от туризма люди в креслах"

– Что мешает туризму быть успешным в регионах?

– Нет системного подхода в центре и на местах в выработке единой структуры управления туризмом, в подборе и расстановке кадров. В структурах туризма творится чехарда, когда с попустительства центрального уполномоченного органа в лице министерства акимы одной области запихали туризм в структуры экономики, другие – в предпринимательство, третьи – в культуру, четвертые – в спорт… Это уже само по себе – убедительное свидетельство того, что отношение к этой важной отрасли экономики на местах по остаточному принципу!

Три года всего дано на реализацию очередного Послания президента Казахстана, поэтому вновь созданному министерству туризма и спорта, чтобы не повторять ошибок предшественников, нужно срочно разработать типовую структуру управления туризма в регионах. Внести её на утверждение правительства РК и направить на исполнение акимам хотя бы базовых областей страны. Непростительные ошибки всё это время допускаются акиматами областей в подборе и расстановке кадров – когда на руководящие должности с молчаливого согласия министерских чиновников назначаются не специалисты туризма. Более того – вообще забыта практика согласования и прохождения ими перед назначением на должность руководителя туризма собеседования в отделах центрального уполномоченного Комитета индустрии туризма на предмет пригодности и подготовленности кандидатуры. Поэтому сплошь и рядом в регионах на ответственные должности попадают неподготовленные, а порой и вовсе далёкие от туризма люди. При этом опытные и профессиональные кадры остаются в стороне. Этому надо поставить заслон.

Министерству туризма и спорта нужно внести в Парламент изменения и дополнения в действующее законодательство по разделу кадровой политики в отрасли. Для ускоренного развития туризма в регионах – поменять подход Национальной компании "Казахтуризм", она должна системно и целенаправленно поддерживать субъектов туризма по приоритетным направлениям и значимым проектам на местах.

"Нет должной поддержки достойных проектов"

– Приведёте примеры таких проектов?

– В Алматинской области масштабно продвигается проект "Тай казан", который ежегодно привлекает в регион тысячи туристов. Но поддержки – как организационной, так и финансовой – со стороны "Казахтуризма" нет, хотя изначально он располагал мощными ресурсами. Или взять раскрутившийся проект Восточно-Казахстанской области "Крылья Алаколя". При соответствующей поддержке он мог бы в разы увеличить свою привлекательность! Или международный фестиваль бардовской песни на "поющем острове" на курорте Бурабай, которому более двадцати лет. И таких примеров я могу Вам привести очень много. То есть в Казахстане в каждом регионе есть достойные проекты, которые могли бы войти в страновой календарь событий и проводиться под эгидой центрального уполномоченного органа. Это давало бы больший эффект в плане привлечения не только казахстанских, но и зарубежных туристов.

Эффект был бы ощутим и в наращивании объема туруслуг, расширяя узнаваемость Казахстана на международном уровне. И в этом плане с одобрением воспринято предложение вновь созданного министерства туризма и спорта о создании представительств "Казахтуризма" в регионах и даже за рубежом. При укомплектовании этих структур на местах подготовленными и опытными специалистами туризма, которые сумели бы в первую очередь поддержать турбизнес, – это принесло бы ощутимые результаты. Значительно укрепило бы региональный туризм, связь и поддержку субъектов на местах.

– Приходилось слышать от Вас о необходимости усилить взаимосвязь между разными сферами – например, между туризмом и культурой, образованием, спортом…

– Это, на мой взгляд, серьёзно тормозит развитие отечественного туризма – отсутствие межведомственной координации. Как в центре, так и на местах. К примеру, очень много масштабных мероприятий в спорте и культуре страны. Но их плохо знают в туризме, чтобы активно предлагать как местным, так и зарубежным туристам. Министерству образования стоит более тесно работать с уполномоченными органами в сфере продвижения детско-юношеского туризма. Как старомодно это ни прозвучит, уже со школьной скамьи нужно воспитывать истинного патриота своей страны, радеющего за сохранение и бережное отношение к природе. Здесь никак нельзя не согласиться с мнением о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Дети Казахстана должны приобщаться к туризму, а значит к здоровому образу жизни и культуре туризма с детства.

В целом, для ускоренного решения проблем в туризме, по моему мнению, надо возобновить деятельность Совета по туризму, который в свое время был при правительстве республики. А при министерстве туризма и спорта создать Совет учёных и экспертов, которые должны проанализировать всё действующее законодательство по сфере туризма, концептуальные и программные документы, определить приоритеты и неотложные меры по развитию отрасли.

"На каждый затраченный один тенге должно возвращаться десять"

– Вы верно отметили, что в креслах часто оказываются случайные люди. А что скажете о науке в туризме?

– По моему глубокому убеждению, учёные, защитившие докторские и кандидатские диссертации по теме туризма, также не должны оставаться в стороне. Это серьёзная ошибка, её нельзя повторить. Именно их в первую очередь нужно привлекать к разработке и реализации самых главных стратегических и программных документов туристской отрасли.

Важно также ускорить разработку и принятие государственной программы по развитию туризма на ближайшие пять лет – учитывая как первостепенные, так и перспективные задачи продвижения туризма в стране.

Также считаю, что для реализации послания президента министерству туризма и спорта необходимо с участием представителей рынка оперативно разработать План практических, пошаговых действий по решению первоочередных и неотложных задач туристской отрасли. В этом активное участие должны принять все заинтересованные министерства и ведомства.

Все концептуальные и стратегические программные документы развития туризма в стране и регионах должны быть подкреплены конкретным бюджетом и инвестициями. Здесь должно быть чёткое понимание на всех уровнях власти того, что на каждое затраченное одно тенге на развитие туризма непременно возвращается десять, как исходит из международной практики.

Одним из якорных проектов Казахстана по продвижению туризма в стране должен быть запуск с Севера на Юг и с Запада на Восток круглогодичного туристического поезда по самым историческим и достопримечательным местам для детей и взрослых, а также иностранных туристов. Понятно, что этому должна предшествовать масштабная подготовительная работа, связанная с обустройством туристских маршрутов, подъездных путей, приведением в порядок самих памятников истории и культуры, природных достопримечательностей. Также обеспеченностью экскурсионных программ подготовленными кадрами, надлежащими местами размещения и питания, транспорт и так далее. В общем, в результате принятия и реализации неотложных и первостепенных мер в стране должен заработать эффективный туристский кластер, дающий мощный мультипликативный эффект всем отраслям и экономике Казахстана в целом.

– Шынарбек Беркутбайулы, большое спасибо за интересное интервью!