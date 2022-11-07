Лента новостей
- Выборы: кандидаты продолжают встречи с народом 22:05 61
- Сколько оружия выкрали из резиденции и зданий департаментов полиции в январе 21:42 151
- Токаев посетил мечеть Бекет-ата 21:20 198
- Чарын, Италия, рояль: музыка их связала 21:00 190
- Какой будет погода в Казахстане 8 ноября 20:37 185
- О чём молчат "чёрные копатели"? Репортаж с закрытия полевого сезона в Семее 20:30 274
- Работу территориальных избирательных комиссий проверили члены ЦИК 20:13 169
- В суды РК направлены документы о сокращении срока и освобождении 878 участников январских событий 19:44 208
- Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке 19:22 263
- Карагандинец получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Турции 18:56 662
- Безвизовый режим вводят для граждан Казахстана в Иране 18:37 231
- Международный фестиваль Alem Saz состоится в Астане 18:28 438
- На вести о смерти казахстанки в Сеуле пытались заработать - МИД 17:50 717
- Январские события: среди задержанных 41 член ОПГ 17:18 498
- Смаилов принимает участие в Саммите мировых лидеров COP27 16:50 458
- Более 6000 рыб и 54 тюленя спасли пограничники на Каспии 16:40 406
- Президент посетил опреснительный завод "Каспий" 16:25 340
- В Казахстане упростили процедуры регистрации политических партий 16:14 371
- О страшных школьных туалетах можно анонимно сообщить в Минпросвещения 15:58 379
- Установлены предельные размеры пожертвований в избирательные фонды в РК 15:53 343
- Жамишев переизбран председателем совета директоров Bank RBK 15:45 308
- В каких случаях казахстанцы смогут обращаться в Конституционный суд, рассказали в Минюсте 15:45 281
- Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре возглавил Марат Сексембаев 15:25 456
- В Шымкенте семейная пара построила бизнес на секс-притонах — МВД 14:57 970
- Бюро статистики оценило снижение зарплат казахстанцев в III квартале 2022 года 14:45 372
- Более 70% автобусного парка в Казахстане - старше 10 лет 14:45 512
- "Мы готовы защищать нашу священную Независимость" — Токаев 14:35 451
- Назначен начальник Службы международно-правового сотрудничества 14:30 1223
- Президент наградил жителей Мангистауской области 14:17 368
- Тёплый пляж появится в Актау 14:06 427
- Жёсткие меры и комплексная проверка: Токаев высказался о гибели шахтёров на "АрселорМиттал Темиртау" 14:04 338
- Опустынивание Мангистауской области Токаев назвал крайне актуальной проблемой 13:57 518
- Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания - Токаев 13:43 473
- Обследовать побережье Каспия из-за массовой гибели тюленей поручил президент 13:38 482
- Около 10 тысяч детей стоят в очереди в детсады в Мангистауской области 13:28 357
- Создание контейнерного и транспортно-логистического хабов в Актау анонсировал Токаев 13:17 353
- "Инженерные сети города Актау изношены на 75%" - Касым-Жомарт Токаев 13:08 348
- Актауцы стояли в очереди к водовозам - президент РК о нехватке питьевой воды 13:02 326
- Президент поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области 12:54 522
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актау 12:35 553
- В Дубае загорелся небоскреб недалеко от Бурдж-Халифа 12:23 701
- Мошенники предлагают казахстанцам кредиты через WhatsApp 12:14 471
- Более 1,5 миллиона казахстанцев получают зарплату в 60 тысяч тенге - Минтруда 11:39 1210
- Новые полномочия генпрокурора и не только: чем отличился конституционный закон? 11:35 1525
- АЗРК рекомендует отобрать FlyArystan у Air Astana 11:14 508
- Аварию на Риддерской ТЭЦ прокомментировали в Минэнергетики 11:05 372
- Вдвое выросло число случаев торговли людьми в Шымкенте за год 10:49 403
- Казахстанский боксер впал в кому после боя с кубинцем - СМИ 10:44 1543
- Джеймс Гиффен, замешанный в деле по “Казахгейту”, скончался в возрасте 81 года 10:38 1702
- Рекордный рост за 10 лет: стоимость муки за год взлетела почти на 45 процентов в Казахстане 10:30 371
- В Мангистау заработает комплекс для переработки бытового мусора 10:22 384
- Режим ЧС введён в Риддере из-за аварии на ТЭЦ 09:42 410
- ООН выразила опасения по поводу соблюдения прав человека в Twitter под руководством Маска 09:29 502
- Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге 09:15 407
- 20 человек заразились коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки 08:57 366
- Дело бывшего председателя КНБ Масимова передано в суд 08:26 1388
- Единую очередь в детские сады планируют запустить в Казахстане 08:20 630
- Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау 07:48 600
- Блогером без ущерба для службы стал пожарный из Усть-Каменогорска 06:31 411
- На Втором Павлодаре сдвинулся срок ввода новой канализации 05:25 440
- Сильные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 04:40 1211
- Стало известно, в каких бутсах Лионель Месси сыграет на ЧМ-2022 03:17 457
- Жительница Тараза попала под суд из-за видео в TikTok 02:14 2045
- На севере Казахстана пассажиры междугороднего автобуса из-за метели ночевали в школе 01:00 756
- Новый мусорный полигон собираются построить неподалеку от Усть-Каменогорска 00:02 453
- Укладку брусчатки под снегом прокомментировали в акимате Костаная 06.11.2022 456
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 6180
- Самолёт с 43 пассажирами упал в озеро в Танзании 06.11.2022 768
- Центр бесплатной стерилизации бездомных собак и кошек откроется в Павлодаре 06.11.2022 721
- О важности Закона "О Конституционном Суде" рассказал Маулен Ашимбаев 06.11.2022 437
- Как легко выучить казахский: учитель-тиктокер из Костаная даёт онлайн советы 06.11.2022 792
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1125
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 8270
- С акцентом на село: проект "Байтақ жер" поддержит непопулярные курорты в Акмолинской области 06.11.2022 817
- Китайские учёные хотят провести эксперименты над обезьянами в космосе 06.11.2022 852
- "Астана" в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по футболу 06.11.2022 513
- Неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник 06.11.2022 1374
- Серик Темиржанов завоевал для Казахстана десятую медаль чемпионата Азии по боксу 06.11.2022 5864
- Подробности о смерти рабочего в шахте "Казахстанская" сообщили в полиции 06.11.2022 891
- Адема Серикбай завоевала бронзу кубка мира по фехтованию 06.11.2022 535
Чарын, Италия, рояль: музыка их связала
30-летний пианист и композитор из Италии Алессандро Мартире сыграл на рояле и снял видеоклип в Чарынском каньоне.
А восьмого ноября он выступит в Астане в сопровождении казахстанского оркестра в рамках мировой премьеры своего нового альбома. О музыке и впечатлениях о Казахстане, пианист рассказал в экслюзивном интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
Творчество Алессандро Мартире завоевывает всё больше симпатий у публики. Его композиции являются выражением музыкального чувства, которое, черпая вдохновение, как в классических традициях, так и в современных элементах, создаёт трогательные мелодии. Вполне возможно, что свои следующие произведения Алессандро сочинит со знакомыми казахстанцам мотивами.
- Как вы узнали о Чарынском каньоне?
- Будучи композитором, я, конечно, знал о Чарынском каньоне. Человек, который вдохновляется природой, скажем так, знает самые красивые природные места, которые есть в мире. У меня, в свою очередь, большие амбиции, я хочу привнести музыку в эти места, в том числе в Чарынский каньон. Так происходит обмен энергией между мной, как музыкантом, композитором, и природой. Это очень важный и даже магический элемент творчества.
- Как пришла идея снять клип в Казахстане?
- На самом деле, творчество, искусство не знает границ. Основная идея в том, что я привношу музыку в уникальные природные достопримечательности, чтобы через музыку усилить восприятие этих мест многими людьми. Мне нравится рассказывать публике о красоте природных достопримечательностей через музыку. Поэтому идея создать видео в Казахстане - это именно об этом. Усилить красоту этого прекрасного места через музыку.
- Как пейзажи Чарынского каньона передают замысел, который вы заложили в своем произведении?
- Larme - композиция, которая является частью моего будущего диска с названием Wind of Gea, и это очень интимная композиция. Поэтому, кстати, в клипе белый рояль, он символизирует, что композиция наполнена субъективностью. Я думаю, что подарить гармонию музыки такому месту как Чарынский каньон - это отличное решение, так я показал связь между тем, как родилась композиция в мыслях и как она нашла свое воплощение. В этом вся красота - сделать пересечение между этими вещами. И надо отметить, что Larme - это самая первая и, скажем так, самая центральная композиция в альбоме, которая очень много для меня значит. Я хочу в этой композиции через музыку напомнить о важности мира как условия отношений между народами и о концепции гармонии как основы взаимоотношений человечества с природой.
Фото предоставлено спикером
- Как быстро прошла организация поездки в Казахстан и съёмок клипа?
- Конечно, это было не так просто организовать, иногда казалось, что ничего не получится. Нужно было доставить белый рояль, было жарко. Но я очень рад, что всё удалось благодаря большой работе со стороны всех, начиная с Посольства Италии и местных казахстанских партнёров, включая команду по пост-продакшену. На самом деле снимали мы все кадры всего один день, в разное время дня. Но, начиная с идеи и до реализации готового клипа, прошло более 7 месяцев.
- Выходит, что в организации съемок участвовали государственные учреждения Казахстана?
- Посольство Италии в Казахстане сыграло ключевую роль, они помогли нам соединить различных партнёров, включая локальных и государственных. Немалую работу в этом проекте выполнили национальная компания “Kazakh Tourism” и, конечно, администрация Чарынского государственного национального природного парка. Посольству Италии очень хотелось привезти именно молодого музыканта, такого как меня, с идеей показать красоту природы Казахстана через мою музыку, как дань тридцатилетию дипломатических отношений между Италией и Казахстаном. И для меня, как композитора, это конечно большая честь! Поэтому, конечно, роль и посольства, и казахстанских госорганов очень важна - именно они создали синергию между всеми для реализации такого проекта.
- Какие впечатления у вас остались о той поездке в Казахстан? Какие сейчас впечатления об Астане?
- По моему мнению, Казахстан - прекрасная страна, наполненная миксом различных культур. Думаю, что это поистине красивое место. Для меня было здорово снимать видео именно в Казахстане, я получил большое вдохновение для следующих своих композиций. Астану я уже посещал в прошлом году - прекрасный город, так же, как и Алматы. Но конечно больше всего меня впечатлила природа. Я почувствовал в Казахстане синергию с тем, что я делаю. И я очень рад, что мне удалось оставить там свой “знак”, я очень этим очень горжусь!
- Успели послушать казахскую музыку? Появились ли у вас идеи для новых произведений с использованием казахских мотивов и музыкальных инструментов?
- На данный момент я в фазе исследования. Я потихоньку знакомлюсь с национальными инструментами и типологией музыки, которая наиболее популярна в Казахстане. И конечно, тот факт, что я буду играть вместе с казахстанским оркестром - это важная часть музыкального, творческого обмена между разными культурами.
-
Trend news
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 6180
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1125
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 8270
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2355
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1441
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 2914
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 6919
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5186
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1237
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 8929
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 948
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1057
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1672
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33448
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1810
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3049
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1597
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2623
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2885
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42133
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1392
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 56562
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13636
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16482
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2469
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2336
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3377
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3512
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4783
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12499
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5963
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88830
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4891
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4432
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13245
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6613
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3317
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3650
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33415
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4442
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5535
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12469
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11564
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8407
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301025
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8895
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8232
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25457
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8755
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8485
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15564
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11129
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10855
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12595
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29030
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10626
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14331
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21867
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12287
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12829
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9705
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29807
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9784
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349080
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38299
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10641
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11231
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17132
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10444
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50269
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15347
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13203
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12414
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11621
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11982
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13589
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 11127
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 12083
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11513
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28479
-
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 746
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 740
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 964
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1447
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1769
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1447
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1702
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1569
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1689
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1697
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1459
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1928
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2166
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1881
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19927
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2194
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2042
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2057
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7145
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2771
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13554
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11718
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11735
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12272
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11344
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15608
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12333
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13830
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14814
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14500
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12061
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12471
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29538
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13453
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15941
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12547
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13767
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14448
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15703
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13861
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15842
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15363
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16541
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16430
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33056
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16921
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17898
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17545
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18476
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18366
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27460
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17849
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25127
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35889
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19611
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25861
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24282
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26126
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22216
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23712
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21994
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21701
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21648
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37306
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23710
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21801
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26891
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25903
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26278
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25533
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25619
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27792
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28294
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26946
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26510
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 27193
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28923
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 26011
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29923
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26986