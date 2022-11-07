Чарын, Италия, рояль: музыка их связала

Фото: Алессандро Мартире

30-летний пианист и композитор из Италии Алессандро Мартире сыграл на рояле и снял видеоклип в Чарынском каньоне.

А восьмого ноября он выступит в Астане в сопровождении казахстанского оркестра в рамках мировой премьеры своего нового альбома. О музыке и впечатлениях о Казахстане, пианист рассказал в экслюзивном интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Творчество Алессандро Мартире завоевывает всё больше симпатий у публики. Его композиции являются выражением музыкального чувства, которое, черпая вдохновение, как в классических традициях, так и в современных элементах, создаёт трогательные мелодии. Вполне возможно, что свои следующие произведения Алессандро сочинит со знакомыми казахстанцам мотивами.

- Как вы узнали о Чарынском каньоне?

- Будучи композитором, я, конечно, знал о Чарынском каньоне. Человек, который вдохновляется природой, скажем так, знает самые красивые природные места, которые есть в мире. У меня, в свою очередь, большие амбиции, я хочу привнести музыку в эти места, в том числе в Чарынский каньон. Так происходит обмен энергией между мной, как музыкантом, композитором, и природой. Это очень важный и даже магический элемент творчества.

- Как пришла идея снять клип в Казахстане?

- На самом деле, творчество, искусство не знает границ. Основная идея в том, что я привношу музыку в уникальные природные достопримечательности, чтобы через музыку усилить восприятие этих мест многими людьми. Мне нравится рассказывать публике о красоте природных достопримечательностей через музыку. Поэтому идея создать видео в Казахстане - это именно об этом. Усилить красоту этого прекрасного места через музыку.

- Как пейзажи Чарынского каньона передают замысел, который вы заложили в своем произведении?

- Larme - композиция, которая является частью моего будущего диска с названием Wind of Gea, и это очень интимная композиция. Поэтому, кстати, в клипе белый рояль, он символизирует, что композиция наполнена субъективностью. Я думаю, что подарить гармонию музыки такому месту как Чарынский каньон - это отличное решение, так я показал связь между тем, как родилась композиция в мыслях и как она нашла свое воплощение. В этом вся красота - сделать пересечение между этими вещами. И надо отметить, что Larme - это самая первая и, скажем так, самая центральная композиция в альбоме, которая очень много для меня значит. Я хочу в этой композиции через музыку напомнить о важности мира как условия отношений между народами и о концепции гармонии как основы взаимоотношений человечества с природой.

Фото предоставлено спикером

- Как быстро прошла организация поездки в Казахстан и съёмок клипа?

- Конечно, это было не так просто организовать, иногда казалось, что ничего не получится. Нужно было доставить белый рояль, было жарко. Но я очень рад, что всё удалось благодаря большой работе со стороны всех, начиная с Посольства Италии и местных казахстанских партнёров, включая команду по пост-продакшену. На самом деле снимали мы все кадры всего один день, в разное время дня. Но, начиная с идеи и до реализации готового клипа, прошло более 7 месяцев.

- Выходит, что в организации съемок участвовали государственные учреждения Казахстана?

- Посольство Италии в Казахстане сыграло ключевую роль, они помогли нам соединить различных партнёров, включая локальных и государственных. Немалую работу в этом проекте выполнили национальная компания “Kazakh Tourism” и, конечно, администрация Чарынского государственного национального природного парка. Посольству Италии очень хотелось привезти именно молодого музыканта, такого как меня, с идеей показать красоту природы Казахстана через мою музыку, как дань тридцатилетию дипломатических отношений между Италией и Казахстаном. И для меня, как композитора, это конечно большая честь! Поэтому, конечно, роль и посольства, и казахстанских госорганов очень важна - именно они создали синергию между всеми для реализации такого проекта.

- Какие впечатления у вас остались о той поездке в Казахстан? Какие сейчас впечатления об Астане?

- По моему мнению, Казахстан - прекрасная страна, наполненная миксом различных культур. Думаю, что это поистине красивое место. Для меня было здорово снимать видео именно в Казахстане, я получил большое вдохновение для следующих своих композиций. Астану я уже посещал в прошлом году - прекрасный город, так же, как и Алматы. Но конечно больше всего меня впечатлила природа. Я почувствовал в Казахстане синергию с тем, что я делаю. И я очень рад, что мне удалось оставить там свой “знак”, я очень этим очень горжусь!

- Успели послушать казахскую музыку? Появились ли у вас идеи для новых произведений с использованием казахских мотивов и музыкальных инструментов?

- На данный момент я в фазе исследования. Я потихоньку знакомлюсь с национальными инструментами и типологией музыки, которая наиболее популярна в Казахстане. И конечно, тот факт, что я буду играть вместе с казахстанским оркестром - это важная часть музыкального, творческого обмена между разными культурами.