Бывшего акима Актау оштрафовали антимонопольщики

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской областии намерен взыскать штраф с бывшего акима Актау Ербола Избергенова, передаёт BaigeNews.kz.

Антимонопольный орган сообщил, что ГКП на ПХВ "Актауское управление электрических сетей" нарушило законодательство: предприятие ущемляло права и законные интересы предпринимателей.

Сотрудники агентства установили, что, ссылаясь на необоснованные доводы и создавая бюрократию, коммунальное предприятие не позволило осуществлять реализацию товара одной компании, желающей поставлять на рынок приборы учета электрической энергии.

Поскольку учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, антимонопольщики внесли предписание и уведомление в АУЭС в адрес местного исполнительного органа.

Акиамат в свою очередь отказался от исполнения акта, и сотрудники антимонопольного ведомства составили протокол об административном правонарушении согласно статье 162 КоАП РК в отношении экс-акима Актау Ербола Избергенова.

Избергенов не согласился с доводами антимонопольного органа и обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау, но суд жалобу отклонил.

Из-за неисполнения постановления антимонопольного органа приняты принудительные меры по взысканию наложенного штрафа в доход государства.