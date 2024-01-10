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Бывшего акима Актау оштрафовали антимонопольщики

Сегодня, 12:54
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: gov.kz

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской областии намерен взыскать штраф с бывшего акима Актау Ербола Избергенова, передаёт BaigeNews.kz.

Антимонопольный орган сообщил, что ГКП на ПХВ "Актауское управление электрических сетей" нарушило законодательство: предприятие ущемляло права и законные интересы предпринимателей.

Сотрудники агентства установили, что, ссылаясь на необоснованные доводы и создавая бюрократию, коммунальное предприятие не позволило осуществлять реализацию товара одной компании, желающей поставлять на рынок приборы учета электрической энергии. 

Поскольку учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, антимонопольщики внесли предписание и уведомление в АУЭС в адрес местного исполнительного органа.

Акиамат в свою очередь отказался от исполнения акта, и сотрудники антимонопольного ведомства составили протокол об административном правонарушении согласно статье 162 КоАП РК в отношении экс-акима Актау Ербола Избергенова.

Избергенов не согласился с доводами антимонопольного органа и обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау, но суд жалобу отклонил.

Из-за неисполнения постановления антимонопольного органа приняты принудительные меры по взысканию наложенного штрафа в доход государства.

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