Бывшая глава "Оператора РОП" попросила снять арест с имущества в суде

В Астане продолжается судебный процесс по делу экс-главы "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Сегодня защита подсудимой заявила о двух ходатайствах, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимая Шнар Муктарова повторно подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Второе ходатайство связано со снятием ареста с её имущества.

Для ознакомления с ходатайствами и принятия решений по ним суд объявил перерыв до 15 ноября.

Напомним, Шнар Муканову подозревают в хищении 920 миллионов тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.