Бывшая глава "Оператора РОП" попросила снять арест с имущества в суде
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
130Фото: t.me/antikornews
В Астане продолжается судебный процесс по делу экс-главы "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Сегодня защита подсудимой заявила о двух ходатайствах, передаёт BaigeNews.kz.
Подсудимая Шнар Муктарова повторно подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Второе ходатайство связано со снятием ареста с её имущества.
Для ознакомления с ходатайствами и принятия решений по ним суд объявил перерыв до 15 ноября.
Напомним, Шнар Муканову подозревают в хищении 920 миллионов тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.
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