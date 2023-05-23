"Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения

Фото: stopfake.kz

В соцсетях распространяется видеозапись огромного помещения с высокими серыми стенами, внутри которого находятся люди. В подписи к этому ролику утверждается, что съемка сделана внутри одного из "бункеров элиты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Разоблачили фейковых новостей утверждают, что это это очередная ложная информация в Сети.

"На видео снят не бункер некой элиты, а соляная шахта Прахова, самая большая в Европе. Она находится в городе Слэнич (или Слэник, Сланик) в Румынии, в 100 километрах к северу от Бухареста. Соль в этой шахте уже давно не добывают. Но с 1970 года она открыта для туристов. В соляной шахте свой микроклимат с естественным кондиционированием воздуха и постоянной температурой 12-13 ºС", - сообщает телеграм-канал.

В различных источниках упоминаются разные размеры шахты. Предполагается, что длина шахты равна 5-6 километрам, а ширина около 2-3 километров. Соляные шахты разделены на несколько комнат и галерей. В разных комнатах можно посетить выставки с оборудованием для добычи соли и спасения шахтеров, увидеть соляные скульптуры и познакомиться с тысячелетней историей румынского народа.